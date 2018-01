«Abends habe ich Zeit für die, die ich liebe»

Die Schaffhauser Uhrenmanufaktur IWC hat am Dienstag am Uhrensalon in Genf zum 150-Jahr-Jubiläum eingeladen. 20 Minuten war dabei und hat mit den berühmten Gästen gesprochen. So lief der Tag unter den Stars.



13:30 Uhr: Ankunft bei der Messehalle.

13:45 Uhr: Endlich an der Sicherheitskontrolle und bei der Registrierung vorbei, wartet die erste Herausforderung: Wo befindet sich der IWC-Stand?

13:55 Uhr: Kaum an der Absperrung platziert, schon kommt der erste Star: Topmodel Adriana Lima. «Keine Fragen, erst am roten Teppich», werden wir informiert.

14:00 Uhr: Es folgen Karolina Kurkova und David Coulthard. Beide sind gut gelaunt.

14:30 Uhr: «Jetzt kommt ein Special-Guest aus Hollywood – Interviews gibt es aber keines», teilt uns die Pressefrau von IWC mit.

14:33 Uhr: Bradley Cooper betritt den Stand. Er zieht alle Blicke auf sich.

14:40 – 16:20 Uhr: Nun geht es flott mit den Interviews: Kristina Bazan, James Mardsen, Franziska Knuppe und Dev Patel.

16:25 Uhr: Auftritt Johannes Huebl. Mit einem charmanten Lächeln beantwortet das Männermodel unsere Fragen.

16:28 Uhr: Mittagspause. An der Bar leise Enttäuschung – es gibt nur mehr Mini-Brötchen.

17:30 Uhr: Von Halle 5 geht es Richtung Halle 1 zum roten Teppich.



17:35 Uhr: Mit neuer Zutrittskarte werden wir zu unserem Stehplatz begleitet. Nun heisst es warten.

18:30 Uhr: Die ersten Stars treffen ein.

19:00 Uhr: Xenia betritt den Teppich. Sie freut sich auf den Abend, wie sie erzählt.

19:45 Uhr: Auftritt Adriana Lima. Eine Frage können wir stellen, bis ihr Manager sie weiterwinkt.



19:51 Uhr: Das Gedränge hinter der Absperrung wird mehr. Cate Blanchett betritt mit Bradley Cooper den blauen Teppich.

19:52 Uhr: Mit ganzer Kraft drängen wir in die erste Reihe.

19:55 Uhr: Cate Blanchett steht vor uns, gibt uns zur Begrüssung die Hand und stellt sich unseren Fragen. Anders als die meisten anwesenden Stars ist sie ein Morgenmensch.

Wann die Stars wie Cate Blanchett oder Topmodel Karolina Kurkova am liebsten unterwegs sind, erfahren Sie im Video.

(kao)