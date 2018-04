Emily Ratajkowski kifft auf Instagram

Ihre 17 Millionen Follower auf Instagram hält Emily Ratajkowski stets mit Fotos, auf denen sie aufreizend posiert, bei Laune. Und auch auf ihrem neuen Foto zeigt sich die 26-Jährige mit verruchtem Blick und XL-Décolleté gekonnt sexy. Doch diesmal zieht nicht ihre Freizügigkeit, sondern ein auffälliges Accessoire die Aufmerksamkeit auf sich – und wir meinen damit nicht ihren Hut.

Umfrage Geht Emily Ratajkowski mit ihrem neuesten Foto zu weit? Nein, absolut nicht. Schliesslich zeigen sich viele Stars mit einem Joint.

Ich finde es furchtbar. Drogen-Bilder sollten auf Social Media verboten werden.

Ist mir eigentlich egal, ich muss es ja nicht nachmachen.



Mit etwas Selbstgedrehtem zwischen den Lippen posiert das Model für die Selfie-Kamera. Eigentlich nicht so ungewöhnlich, würde der lange Glimmstängel nicht verdächtig nach einem Joint aussehen.

Kein Verstoss gegen das Gesetz

«When in ...» (auf Deutsch: «Immer wenn ich in ... bin») kommentierte Emily unter dem Instagram-Schnappschuss. Das Model befindet sich gerade in Los Angeles und dort ist der Verkauf und damit auch der Genuss von Marihuana seit dem 1. Januar 2018 legal.

Im Interview mit dem «GQ»-Magazin gab sie 2015 sogar zu, hin und wieder einen Joint zu rauchen. Ihre Follower auf Instagram nennen Emily bereits «Queen of Weed» (auf Deutsch: «Gras-Königin»).

Emily Ratajkowski ist nicht die einzige Prominente, die gern mal eine lustige Zigarette in die Instagram-Kamera hält. Welche Stars Marihuana ebenfalls nicht abgeneigt sind, siehst du oben in der Bildstrecke.

