Justin Bieber hat eine Neue – sie heisst Palme

Instagram ist Justin Biebers (23) liebster Tummelplatz. Dort postet er Videos, die ihn bei Tanzproben zeigen, Oben-ohne-Bilder aus dem Privatjet, biblische Botschaften – und hin und wieder gern auch Ferienbilder. Genau in einem solchen erklärt Biebs, dass er die Liebe gefunden habe. Er umarmt auf dem Selfie ... eine Palme. Tiefenentspannt und leicht entrückt blickt er (wohl an einem Traumstrand) in den Himmel, seine Arme um den Stamm des Baums geschlungen. Sein Kommentar zum Bild: «Jetzt weiss ich, was Liebe ist.»

Umfrage Umarmen Sie auch manchmal Bäume? Ja, ich bin Holzfäller.

Ja, das tut gut, im Fall.

Nein, nur meine Zimmerpflanzen.

Mein Mann ist stark wie ein Baum. Gilt das?

So ein Eso-Mist ist nichts für mich.

Dieses Geständnis wirft durchaus Fragen auf. Und auch seine Möglicherweise-wieder-Freundin Selena Gomez (25) dürfte am Bild beziehungsweise dem Kommentar zu grübeln haben. Sieht Justin Selena als Palme? Erinnert ihn die kratzige Rinde an ihre Haut? Betrügt er sie gar mit dem Palmengewächs?

Einige Erklärungsversuche finden Sie in der Bildstrecke.

(lme)