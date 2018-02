Er hatte bei den grössten Hits seine Finger im Spiel

«Strip That Down» ist einer der neusten Hits von Ex-One-Direction-Mitglied Liam Payne. Den Songtext hat der 24-Jährige aber nicht selbst geschrieben, dafür war kein Geringerer als Sänger Ed Sheeran (27) verantwortlich.

Paynes Single ist nicht der erste Hit, der aus der Feder des Briten stammt. In den letzten Jahren hatte der 27-Jährige bei so manchen erfolgreichen Singles seine Finger im Spiel.

Nur einen von drei Awards mit nach Hause nehmen

Trotz seines Erfolgs muss aber auch ein Ed Sheeran ab und an Verluste einstecken. So konnte er an den diesjährigen Brit Awards, die am 21. Februar in London stattfanden, nur den Award für Global Success einheimsen. In den Kategorien bester Solo-Künstler und bestes Album ging der 27-Jährige leer aus.

Doch diese kleinen Niederlagen dürften nur kurzfristig seine Stimmung trüben. Schliesslich feiert der Musiker nicht nur mit seinen Songs Erfolge, sondern auch mit jenen, die er für seine Kollegen geschrieben hat. Doch welche bekannten Lieder stammen eigentlich aus der Feder des Briten?

