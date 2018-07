Fans sind von Britney Spears' Gesang entsetzt

Snapchat-Filter sind zwar nicht jedermanns Sache, doch Britney Spears scheint sie zu lieben: Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige ein Video, das sie mit herzigem Bärli-Filter zeigt. In der Aufnahme singt sie ein paar Zeilen von Aretha Franklins «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman».

Spears' Fans finden den kurzen Clip aber alles andere als unterhaltsam. Grund: Der Filter verzerrt die Stimme der Sängerin zu einem üblen Quietschen. «Meine Freunde haben ihre Tickets für dein Konzert nach diesem Post verkauft», schreibt ein User vernichtend.

Britney Spears' Gesang siehst du im Video oben.

