Mit so viel Prunk schaut ein Prinz die WM-Spiele

Für seine fünftägige Auslandreise durchs Westjordanland flog Prinz William am Sonntag nach Amman. Ein ungünstiger Zeitpunkt für den königlichen Fussballfan: Als der 36-Jährige gerade im Flugzeug sass, versuchte sich die englische Nationalmannschaft auf dem Rasen des Nischni-Nowgorod-Stadions vor 43'319 Zuschauern gegen Panama zu behaupten.

Umfrage Hast du auch mit der britischen Nationalmannschaft mitgefiebert? Klar, sie haben super gespielt.

Ich war für Panama. Sie hätten es mehr verdient.

Nein, ich halte nur zur Schweizer Nati.



Mit Erfolg. Die Three Lions schossen sich mit einem unglaublichen 6:1 in den Achtelfinal der Weltmeisterschaft in Russland. Für England-Fans auf der ganzen Welt wäre es eigentlich unmöglich gewesen, den Schlagzeilen über das Spiel zu entkommen – ausser man heisst Prinz William.

Spiel aufgezeichnet

Der Enkel der Queen schaffte es, dem Ergebnis den ganzen Tag lang zu entkommen – unter anderem deshalb, weil er Journalisten, die mit ihm im Flugzeug unterwegs waren, darum bat, ihm den Spielstand nicht zu verraten.

Denn sein Gastgeber, der jordanische Kronprinz Hussein bin Abdullah (23), hat seinen Mitarbeitern aufgetragen, das Spiel aufzunehmen, damit die beiden Royals es nach ihren offiziellen Terminen nachschauen können.

Männerabend in der Männerhöhle

Der Kensington-Palast veröffentlichte auf Social Media zwei Bilder des Herzogs von Cambridge, wie er sich das WM-Spiel am Sonntagabend mit dem Kronprinzen in dessen luxuriöser Männerhöhle im Beit-Al-Urdun-Palast auf einem riesigen Bildschirm anschaut.

Das erfreute die beiden Fussballfans offenbar, sie grinsen auf den Fotos über beide Ohren. Auch weil England überwältigend gewonnen hat – als Präsident der englischen Football Association dürfte William den Ausgang des Spiels begrüsst haben.

Prinz William im Fussballfieber siehst du oben in der Bildstrecke.

(kao)