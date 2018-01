Giuliana ist das erste Transgender-Cover-Model

Es ist eine turbulente Zeit für Giuliana Farfalla (21): Kaum konnte sie sich ein bisschen vom Medien-Hype nach der Teilnahme bei der letzten «GNTM»-Staffel erholen, stehen schon zwei weitere, medial viel beachtete Highlights in ihrem jungen Leben an. Am 11. Januar erscheint die deutsche «Playboy»-Ausgabe mit Giuliana auf dem Cover – sie wird das erste Transgender-Model in der Geschichte des Hefts sein – und am 19. Januar zieht Giuliana dann ins RTL-Dschungelcamp ein.

Umfrage Lesen Sie den «Playboy»? Hin und wieder.

Nicht mehr so oft, seit ich ein Internet-Abo habe.

Nein, das ist keine Lektüre für mich.

Nein, aber die Ausgabe mit Giuliana werde ich mir kaufen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Giuliana Farfalla bleibt ob so viel Aufmerksamkeit cool – sie hat laut «Playboy»-Mitteilung nur einen Wunsch: Sie möchte als Frau erfolgreich sein, nicht als Transgender-Model. Sie habe sich schon als Kind im falschen Körper gefühlt, mit 16 unterzog sie sich einer operativen Geschlechtsanpassung zur Frau.

«Giuliana ist eine ganz besondere Frau»

Auch «Playboy»-Chefredaktor Florian Boitin will nicht die Premiere, sondern Giuliana in den Vordergrund stellen. «Giuliana Farfalla mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Cover des deutschen ‹Playboy› sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau», lässt er in der Medienmitteilung verlauten.

Vielmehr geht es Boitin um Toleranz: «Ganz in der Tradition von Hugh Hefner, der sich zeitlebens für die Freiheit des Einzelnen stark gemacht hat und entschlossen gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Intoleranz eingetreten ist.»

(lme)