Hat sich Sarah Lombardi mit ihrem Neuen verlobt?

«Guten Morgen», schreibt Sarah Lombardi (25) am Samstag lapidar zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Dabei liefert der Schnappschuss zünftig Zündstoff: Darauf zu sehen ist, wie die Sängerin mit jemandem Händchen hält – an ihrem Finger funkelt ein auffälliger Ring. Dank Zoom-Effekt setzt sie das Schmuckstück noch zusätzlich in Szene.

Umfrage Was halten Sie von Blitz-Verlobungen? Egal, wie lange man schon zusammen ist: Wenn es passt, dann passt es.

Gar nichts, das kann nur schiefgehen.

Ich habe mich selbst nach kurzer Zeit schon verlobt.



Hat Lombardi etwa einen Antrag von ihrem neuen Freund Roberto bekommen? Das jedenfalls vermuten ihre Fans unter einem weiteren Insta-Post. «Hast du dich verlobt? Wegen deiner Story. Falls ja, herzlichen Glückwunsch», schreibt ein Follower stellvertretend für viele.



Hier zeigt Sarah Lombardi den verdächtigen Ring. (Video: Tamedia/Glomex)

Es würde sich um eine wahre Blitz-Verlobung handeln: Erst seit einem halben Jahr ist Lombardi mit dem Italiener Roberto zusammen. Und erst vor kurzem hat die einstige «DSDS»-Teilnehmerin die Beziehung öffentlich gemacht.

«Ich darf doch noch Modeschmuck tragen»

Doch nun räumt Lombardi mit den Verlobungsgerüchten auf. Beim Ring handle es sich lediglich um Modeschmuck, erklärt sie in ihrer Insta-Story. Doch sie sieht ein, dass ihr Foto irreführend war: «Zum Teil muss ich mir eingestehen, dass es meine eigene Schuld war, dass solche Gerüchte überhaupt verbreitet werden.»

Sie mache sich einfach nicht jedes Mal zehn Minuten Gedanken über ein Foto, bevor sie es poste, so Lombardi. Ausserdem findet sie: «Ganz ehrlich, Leute, ich darf doch wohl noch Modeschmuck tragen.»

Was Sarah Lombardi über das Gerücht denkt, sehen Sie im Video oben.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(kfi/anh)