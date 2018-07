Heidi und Tom shoppen im Baby-Laden

Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) geniessen ihre Sommerferien in New York in vollen Zügen: Auf dem Programm stehen Ausflüge auf das Empire State Building, Schifffahrten im Central Park – und verdächtiges Shopping in einem Baby-Geschäft. Was es mit dem Einkauf des frisch verliebten Paars auf sich hat, siehst du im Video oben.

Umfrage Meinst du, Heidi und Tom denken bereits an Kinder? So glücklich, wie sie zu sein scheinen, wäre es möglich.

Das würde ihre Patchwork-Familie perfekt machen!

Nein, dafür ist es noch zu früh.

Ich weiss es nicht.



#Selbstauslöser: Heidi teilte gestern diese romantischen Bilder vom Sonnenaufgang-Watching mit Tom auf Insta.



Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

