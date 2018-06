«Was um Himmels Willen treibt ihr denn da?!»

Sie steht in der ersten Reihe, feuert ihre berühmten Eltern klatschend an und ist sichtlich stolz. Blue Ivy (6) ist bei der aktuellen Pärli-Tour von Beyoncé (36) und Jay Z (48) an vorderster Front mit dabei.

Umfrage Schämst du dich manchmal auch für deine Eltern? Voll! Die sind manchmal aber auch wirklich sehr peinlich.

Nö, die wissen sich zu benehmen.

Mein Schampegel ist sehr hoch, ich schäme mich grundsätzlich nie.

Ich kenne es andersrum: Meine Kinder schämen sich für mich.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Bei einem Einspieler auf der Bühne schämt sich das Mädchen aber in Grund und Boden – wundervoll an ihrer Miene abzulesen. Erst versteinert sich ihr Blick, dann wirft sie ihre Hände vors Gesicht, am Ende versteckt sie sich sekundenlang hinter der Abschrankung.

Es ist nicht ganz klar, welche Szene Blue Ivy derart anwidert. Ein Twitter-User vermutet aber, dass es sich um die eingespielte Bett-Szene des verheirateten Paars handelt. Ein anderer glaubt, dass Blue Ivy gerade die Stripper und die knapp bekleidete Mutter auf der Bühne sieht.

Fest steht: Erfreut ist die Kleine über das Gesehene ganz und gar nicht. Doch sieh es dir selbst an – im Daumenkino oben.

(kfi)