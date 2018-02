Ihr Florian will mit «ganz viel Hühnersuppe helfen»

Seit mehr als einer Woche muss Schlager-Queen Helene Fischer (33) wegen eines Infekts in den oberen Atemwegen ihre aktuelle Tour unterbrechen. Mit grossem Bedauern ihrerseits musste sie alle fünf Konzerte in der Berliner Mercedes-Arena und die ersten zwei Konzerte in Wien absagen.

Via Social Media bleibt sie jedoch mit ihren Fans in Kontakt – und beruhigt sie. Ihr letzter Post vom Dienstagabend: «Jeden Tag habe ich gehofft, dass über Nacht ein kleines Wunder passiert – meditiert. Irgendwann habe ich meine Sorgen in Vertrauen umgewandelt und mittlerweile ist Widerstand zwecklos, ich muss akzeptieren, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann.»

Sie zeigt auch Verständnis für die Enttäuschung der Fans, die zum Teil grössere Reisen unternehmen, um eine von Fischers Stadionshows zu sehen. «Ich weiss, was ihr auf euch nehmt, um bei einem Konzert dabei zu sein: Dafür danke ich euch jeden Tag! Umso schmerzvoller ist es ja für mich.»

Florian Silbereisen ist nach Wien gereist

Mittlerweile sei ihr Freund, Schlagersänger Florian Silbereisen (36) bei ihr in Wien, schreibt Bild.de. «Ich versuche, mit ganz viel Hühnersuppe und Ingwerwasser zu helfen, dass die Stimme so schnell wie möglich wieder perfekt klingt», sagte Silbereisen dem deutschen Newsportal. Helene Fischer sei am Sonntag angereist und habe in einem Luxushotel in der Innenstadt eingecheckt.

Helene Fischer kuriert sich in einer Luxussuite aus

Im Hotel kuriere sie sich in einer grossen Suite mit riesigen Fenstern und Blick auf die Stadt aus, schreibt Bild.de. Schon 2015 habe sich die Sängerin im selben Hotel mit einer Entourage von rund 100 Leuten aufgehalten. Diesmal seien auch ihr Management und einige wichtige Personen wie Assistenten und ihre Visagistin im Fünf-Sterne-Hotel untergebracht.

Mehrere Personenschützer stehen ihr rund um die Uhr zur Seite. Eine Limousine steht auf Abruf für die Sängerin bereit. Um grosse Fan-Aufläufe zu vermeiden, bevorzuge sie es, den Hintereingang des Hotels zu benutzen. Normalerweise liebt es die Sängerin, im Pool des Luxushotels ihre Bahnen zu schwimmen, um etwas für ihre Fitness zu tun. Bei diesem Aufenthalt dürfte dies wohl ausbleiben.

Finden die drei Konzerte in Wien noch statt?

Die weiteren Konzerte in der Wiener Stadthalle sind für Freitag, Samstag und Sonntag geplant. Ob sie stattfinden, ist noch nicht gewiss. Der Veranstalter werde am Donnerstagabend die Fans darüber informieren, steht in einem Facebook-Post. Trotzdem werkelt Fischers Team schon seit Montag in der Stadthalle.

Nachholtermine für die ausgefallenen Konzerte gibt es laut dem Veranstalter noch keine. «Wir hoffen jedoch, hierzu bis am Wochenende eine finale Information bekanntgeben zu können.» Nach Wien stehen Oberhausen und München mit fünf Auftritten auf dem Programm. Helene Fischer versichert auf Facebook: «Ich bin auch nicht todkrank, ich komme wieder!»





