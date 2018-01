Kim Kardashian macht den Januar zum Nackt-Monat

Vor ungefähr zwei Wochen wurde Reality-Star Kim Kardashian Mutter der kleinen Chicago. Eine Leihmutter hat das dritte Kind von ihr und Kanye West ausgetragen. Doch selbst der jüngste Familienzuwachs hält die 37-Jährige nicht davon ab, intimste Körperstellen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Umfrage Sollte eine Mutter solche Fotos von sich im Internet posten? Natürlich. Als Mutter kann man ja trotzdem stolz auf seinen Körper sein.

Wenn die Mutter Kim Kardashian heisst, warum nicht?

Auf keinen Fall. Solche Fotos sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.



Bereits im ersten Monat des neuen Jahres kann Kim nur schwer ihre Klamotten anbehalten. Kurze Hosen und ein tiefes Dekolleté reichen der dreifachen Mutter längst nicht mehr. Kim zieht lieber blank – natürlich vor all ihren Social-Media-Fans.

Der «Keeping Up with the Kardashians»-Star scheint so stolz auf ihre antrainierten und anoperierten Kurven und den nicht erneut durch Schwangerschaftskilos geprägten Körper zu sein, dass sie auf Instagram einen Striptease nach dem anderen hinlegt und gleich mehrere Nacktfotos mit ihren Fans teilt. Ende Januar waren es gleich sechs Stück hintereinander.

«Lass die Mama doch ein bisschen Geld verdienen»

Ein Bild sticht dabei besonders hervor: Darauf trägt Kim nur einen winzigen Tanga und einen Pelz-Mantel. Ihre rechte Brust legt sie für alle sichtbar und Insta-tauglich Nippel-zensiert frei.

Ihren meisten Followern stossen die freizügigen Fotos sauer auf. Zum einen weil sie gerade erst Mutter eines Mädchens geworden ist und sich lieber um Chicago kümmern sollte – und zum anderen weil sie vermutlich einen Echt-Pelz mit ihrem Körper zur Schau trägt.

So schreibt @kvo_yo sarkastisch auf Instagram: «Deine Kinder müssen so stolz auf dich sein!»

«Kim hat nun drei Kinder zu Hause. Ich denke, sie hat gerade eine Art von Midlife-Crisis, in der sie nach Aufmerksamkeit schreit», ist sich Instagramer @mannygforever sicher.

@lylydear schlägt ebenfalls in die Ironie-Bresche: «Ihr Leute seid echt unfair. Jeder braucht Geld, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Lass die Mama doch ein bisschen Geld verdienen. Windeln werden schliesslich teurer und teurer.»

«Könnte das Bild bitte jemand melden? Es ist wirklich unangebracht. Ihre Kinder tun mir leid», schreibt @malak_azzouz unter das pelzige Nacktfoto auf Instagram.

@bosslady_nitaboo ist genervt: «Ja, wir wissen, dass du dir die besten Ärzte und Schönheitschirurgen leisten kannst.» Ein weiterer User sieht das aber scheinbar nicht so: «Warte, warum ist ihr Nippel nicht in der Mitte?»

Es könnte allerdings auch sein, dass Kim Kardashian bewusst von Beyoncé und ihrer Familie ablenken möchte, die derzeit wegen des süssen Videos von der Grammy-Verleihung in den Schlagzeilen ist. Bei der Award-Show hat ihre Tochter Blue Ivy Vater Jay Z und ihre Mutter mit einer coolen Geste zurechtgewiesen: «Sie ist so sauer auf Beyoncé», schreibt @corianna99.

@sebastiannutbeam beschäftigen nicht die nackten Tatsachen, sondern: «Ich hoffe, dass sie hier keinen Echt-Pelz trägt.»

Auf Twitter dürfte Kim mit ihren Nacktfotos einige Follower verloren haben:



Use to be a fan until this very moment — nikita grimes (@ngrimes72) 29. Januar 2018

@ngrimes72 schreibt: «Ich war ein Fan, bis zu diesem Moment.»



Why ? You have kids ... this is NOT art anymore .... — chanel_lover (@AnnOngByrne) 29. Januar 2018

«Warum? Du hast Kinder. Das hat nichts mehr mit Kunst zu tun», schreibt Twitter-Userin @AnnOngByrne.



Does Kanye know this...? — DinisMor(ais) 🌐 (@DinisMor_) 29. Januar 2018

“Kanye baby, look at my last tweet, it’s blowing up.” pic.twitter.com/XrsE9IzDJ7 — Joseph Murray (@joseph_murray88) 30. Januar 2018

Einige Fans scheint die blanke Brust aber nicht so zu beeindrucken wie der Hintergrund des Fotos: «Was hängt da eigentlich ausserhalb des Fensters? Ein Pferd?»



What is that outside the window?? A horse?? — Daryl Motte (@DarylMotte) 29. Januar 2018

(kao)