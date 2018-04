Ist Bonnie Strange kurz vor Geburt wieder solo?

Gemunkelt wird ein Liebes-Aus seit Tagen. Und Bonnie Strange (31) heizt die Gerüchte gleich selbst immer wieder von Neuem an. Vor kurzem zeigte sie sich auf Instagram mit einem verdächtigen T-Shirt, auf dem in Grossbuchstaben «Single AF» (auf Deutsch: «So was von single») prangte. Jetzt hat die hochschwangere deutsche Influencerin mit einer kryptischen Lebensweisheit nachgelegt.

Umfrage Frauen sollen Männer und Beziehungen nicht so ernst nehmen, findet Bonnie Strange. Ihre Meinung? Sie hat recht. Würden Frauen alles lockerer sehen, wären sie am Ende nicht so enttäuscht.

Gehts noch? Sie ist schwanger und sollte ihre Beziehung sehr wohl ernst nehmen.

Komische Ansicht. Aber wenns nicht klappt mit ihrem Freund, dann klappts halt nicht.

Eine etwas sehr einfach gestrickte Lebensweisheit.



«Wir Mädchen nehmen Männer und Beziehungen immer so ernst», schreibt sie am Montagabend in einer Instagram-Story. «Und sind am Ende oft so traurig.» Strange ruft Frauen dazu auf, alles «lockerer und egoistischer und mit einem Mehr zum Spass-Faktor» zu sehen. Das tue am Ende weniger weh. Und wenns dann doch ernst sei, sei es auch ganz okay. «Nur nicht sofort das Herz blind abgeben ...»

Insta-Existenz ausgelöscht

Ein weiteres Indiz für die Trennung von Leebo Freeman (29), dem Vater ihres ersten Kindes: Sämtliche Insta-Posts mit ihm hat Strange gelöscht, nichts auf ihrem Account erinnert mehr an das Männermodel.

Ein offizielles Statement bleibt bislang aus. Fest steht lediglich: Gekriselt hat es schon vor Stranges Schwangerschaft. «Leebo und ich waren nie wirklich getrennt», sagte sie noch im Januar zur «Berliner Zeitung». Und gestand im gleichen Atemzug: «Klar, es gab Momente, in denen ich total genervt von ihm war. Aber das lag offensichtlich an meinen Hormonen, kurz darauf habe ich die Schwangerschaft bemerkt. Aber wir wussten immer, dass wir zusammengehören.»

Dem Bauch nach zu urteilen, dürfte die Geburt kurz bevorstehen. Am Montag zeigte sich Strange mit CTG-Schreiber um den Bauch auf einer Liege – Baby-Herztöne und Wehen werden damit aufgezeichnet.

sending sms 💄 Ein Beitrag geteilt von Bonnie Strange (@bonniestrange) am Apr 2, 2018 um 10:24 PDT

(kfi)