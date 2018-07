Ist Hailey Baldwin etwa schon schwanger?

Der letzte Hoffnungsschimmer bei den Beliebers ist erloschen, es ist definitiv kein Gerücht mehr: Justin Bieber (24) hat um die Hand von Hailey Baldwin (21) angehalten. Das bestätigen jetzt gleich beide.

«Ich weiss nicht, was ich in meinem Leben getan habe, dass ich so viel Glück verdiene», schreibt das Model auf Twitter. «Aber ich bin Gott zutiefst dankbar, dass er mir eine so unglaubliche Person gibt, mit der ich mein Leben teilen kann.»

Und auch der Sänger legt mit einem offiziellen Post nach. Mehr noch: Justin widmet Hailey einen ellenlangen – zuweilen kryptischen – Insta-Post. Wir entschlüsseln und fassen die drei wichtigsten Aussagen zusammen:

1. Er liebt sie

Biebers Post startet mit einem Seitenhieb gegen die Medien, bevor er zur rührenden Liebeserklärung ausholt. «Ich wollte eigentlich eine Weile damit warten, jedoch hat es sich schon herumgesprochen», schreibt Justin. «Deshalb sag ich es jetzt: Hailey, ich liebe dich und alles an dir soooo sehr! Ich bin fest entschlossen, mein ganzes Leben mit dir zu verbringen und alles an dir kennen zu lernen, dich mit Geduld und Zuneigung zu lieben.»

2. Er plant eine Familie

Gut möglich, dass der Beweggrund für die Blitz-Verlobung ein gemeinsames Baby ist: «Ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Anstand zu führen», schreibt Justin zweideutig. Und schwenkt dann mitten im Satz auf Jesus um (er wolle sich durch ihn und seinen heiligen Geist leiten lassen). Vielleicht um von den Familienplänen abzulenken?

3. Er hat mit Selena abgeschlossen

Apropos Gott: Für viele Belieber war es so klar wie das Amen in der Kirche, dass Justin zu Selena Gomez gehört. Für immer und ewig. Mit seinem Post scheint der Sänger seiner Verlobten, seinen Fans (und vielleicht auch sich selbst) regelrecht einbläuen zu wollen, dass Hailey die Eine ist. «Mein Herz gehört VOLL und GANZ dir und ich werde dich IMMER an erste Stelle setzen», schreibt er in Grossbuchstaben. Und legt mit jenen Worten nach, die bislang Gomez vorbehalten zu sein schienen: «Du bist die Liebe meines Lebens Hailey Baldwin», so Bieber, «und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen.» Noch hat sich Gomez nicht zu den überraschenden Hochzeitsplänen ihres Ex-Freundes geäussert.

