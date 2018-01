Ist diese Sendung besser als «Big Brother»?

116 Quadratmeter, zwei Betten und ein Handtuch – damit müssen die 100 Kandidaten der Show «Get The F*ck Out Of My House» die nächsten vier Wochen klarkommen. Gefilmt werden die Bewohner dabei von mehreren Kameras. Wer am Ende noch im Haus wohnt, gewinnt rund 100'000 Euro.

Die Idee hinter «Get The F*ck Out Of My House» stammt ursprünglich aus Holland, und der Aufbau der Show ist sehr einfach. «Das hier ist jetzt eine Art ‹Big Brother›-Extreme», sagte Jana Julie Kilka, Moderatorin der Sendung.

Der Gewinner geht mit Geld nach Hause

Die Kandidaten müssen es mit 99 Mitstreitern in einem Einfamilienhaus aushalten, Lebensmittel und Mobiliar sind beschränkt. Wer das Haus verlässt, ist automatisch raus aus der Sendung. Derjenige, der bis am Schluss der vier Wochen im Haus bleibt, gewinnt eine hübsche Summe Geld.

Jede Woche wird ein Hauschef gewählt, der für die Einkäufe sowie den Rauswurf einzelner Teilnehmer verantwortlich ist. Geld für die Einkäufe können sich die Kandidaten mit Spielen verdienen – je nach Glück und Begabung haben sie auch ein entsprechend grösseres Budget.

Wird die Show der nächste Knaller?

Das Format erinnert stark an die früher erfolgreichen «Big Brother»-Sendungen, die lange Zeit im TV liefen und auch einige Ableger wie «Promi Big Brother» bekamen. Gut möglich, dass Prosieben mit «GTFOOMH» das Konzept neu aufrollen und an die alten Erfolge anknüpfen möchte. Ob dem Sender das aber gelingt, werden die Zuschauerquoten zeigen. Wir haben die beiden Sendungen verglichen und geschaut, wie der Sender dies zu erreichen versucht.

