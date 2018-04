Auch Kylie Jenner ist Fan von Marija Žeželj

Hierzulande ist Marija noch weitgehend unbekannt, doch in ihrer Heimat Serbien ist sie bereits ein Star. Auf Instagram folgen der 18-Jährigen fast 550'000 Leute, auf Youtube sind es über 360'000. «Ich war eine der ersten Youtuber im Balkan, weshalb mein Kanal sehr schnell gewachsen ist», erzählt Marija gegenüber Celebmix.com.

Nach diesem Senkrechtstart im Jahr 2015 dauerte es nicht lange, bis Marija die Möglichkeit erhielt, ein Buch zu schreiben und sich als Model zu versuchen. «Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mit 16 ein Buch veröffentliche», sagt sie über ihre Novelle «Moj Slatki Život» («My Sweet Life»).

Herzige Liebesgeschichte

Mittlerweile hat Marija auch die Musik für sich entdeckt. In «Dance Like Nobody's Watching» singt sie von der ersten Liebe, der Videoclip zum Song zeigt eine herzige Lovestory. Der Pop-Ohrwurm funktioniert: Die Single wurde auf Youtube schon über 15 Millionen Mal geklickt.

Selena Gomez' Doppelgängerin

Auf Instagram zeigt sich Marija im typischen Influencer-Look. Egal ob beim Skiausflug oder im Ausgang – das Outfit sitzt. Beim Anblick ihres Profils kann eines jedoch nicht ignoriert werden: Die Serbin könnte mit ihren Katzenaugen, dem Schmollmund und den dunklen Augen die kleine Schwester von Sängerin Selena Gomez (25) sein.

Von den Herausgebern des jährlichen Schönheitsrankings von «TC Candler» wurde Marija im vergangenen Jahr ausserdem in die Liste der «100 Most Beautiful Faces» aufgenommen. Während es Selena auf Platz 56 schafft, belegt Marija Platz 80 – und steht somit beispielsweise immerhin vor Model Cara Delevingne (25, Platz 100) und «Pretty Little Liars»-Schauspielerin Shay Mitchell (30, Platz 81).

Gespannt wohin die Reise führt

Marija sagt, sie sei sich bisher nicht sicher, wie ihr Karriereweg genau aussehen soll. «Auf gewisse Art kommen die verschiedenen Dinge, die ich mache, immer als Paket.» Aufgrund der vielen Verpflichtungen, die sie mittlerweile hat, musste Marija sogar mit dem Volleyball aufhören. «Wenn ich mich nicht auf das Modeln und die Musik konzentrieren würde, würde ich mich aber wahrscheinlich dem Sport widmen», hat sie Story.rs verraten.

Und obwohl sie sich bisher noch nicht als Schauspielerin probiert hat, schliesst Marija auch diese Option nicht aus: «Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren und meine Bestimmung zu finden.» Alles in allem versuche sie, konstant an sich zu arbeiten. «Jeder neue Schritt bringt eine Challenge mit sich, die es zu überwinden gilt.»

