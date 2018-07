Janosch verwirrt seine Fans mit Verlobungsfoto

«She said yes», schrieb Janosch Nietlispach am Sonntag zu einem Foto, das er in seiner Instagram-Story postete. Auf dem Bild zu sehen: Eine Frauenhand mit Verlobungsring. Für Fans von Janosch und seiner Freundin Kristina Radovic (24) war sofort klar – der 29-Jährige hat seiner Herzdame einen Antrag gemacht, nach knapp zwei Jahren Beziehung.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Schön wäre es! Nun: Janoschs Post wurde missverstanden. «Ich bin heute morgen aufgewacht und hatte hunderte Nachrichten», sagt er gegenüber 20 Minuten. Nicht er hat gestern die Frage aller Fragen gestellt, sondern sein Bruder Ramon, der in rund vier Wochen das erste gemeinsame Kind mit seiner Freundin erwartet.

«Wir warten noch ein bisschen»

Seine Fans klärt Janosch am Montagmorgen via Instagram-Story auf: «Danke für die vielen Gratulationen! Die gehen aber alle an meinen Bruder und seine wunderschöne Freundin. Sie hat gestern auf den Antrag Ja gesagt.» Weiter verrät der Ex-Bachelor, dass er und Kristina noch ein bisschen warten wollen.

Der Antrag von Ramon sei schon lange geplant gewesen, so Janosch im Gespräch mit 20 Minuten. «Mein Bruder hat das megaschön organisiert, mit einem Sternenlauf. Der Hund hat dann den Ring gebracht. Wir haben dann bei mir noch gefeiert, mit Grillieren und einer Flasche Champagner.»

Janoschs Instagram-Posts siehst du in der Bildstrecke oben.

(anh)