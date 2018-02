Kommt jetzt das Liebes-Comeback mit Brad Pitt?

Es scheint, als ob Brad Pitt (54) und Jennifer Aniston (49) vor Jahrzehnten einen Deal abgeschlossen hätten. Oder ist es einfach Schicksal, dass beide Schauspieler zur gleichen Zeit wieder single sind? Erst am Donnerstag verkündeten die 49-Jährige und ihr Noch-Ehemann Justin Theroux (46), dass sie nicht mehr liiert sind.

Bemerkenswert ist: Nach der Trennung von Angelina Jolie im September 2016 ist ihr Ex Brad Pitt ebenfalls single. Der 54-Jährige und Aniston galten vor 13 Jahren als das Hollywood-Traumpaar Nummer 1. Dann liessen sie sich nach viereinhalb Jahren Ehe scheiden und heirateten andere Partner. 2018 sind sie nun beide wieder auf dem Single-Markt.

Die Fans reagieren auf Twitter

Nachdem Twitter-User Hani Lee mitbekommen hatte, dass sich Jennifer Aniston getrennt hat, war der User traurig. Doch sobald er sich erinnerte, dass Brad Pitt derzeit ebenfalls frei ist, sah die Welt wieder anders aus.

Ein weiterer User fragt sich, wie wohl Brad auf die Nachricht reagiert haben könnte, dass Jennifer wieder single ist.

«Wenn du realisiert, dass Brad Pitt und Jennifer Aniston beide single sind.»

Weiter wird gemunkelt, was nun aus Brad und Jennifer wird, wenn beide wieder solo sind.

Die Medien auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, möchte hingegen eine andere Twitter-Nutzerin: «Liebe Boulevardzeitungen, bitte bietet uns keine Geschichten, dass Jennifer Aniston wieder zu Brad Pitt zurückgehen wird. Jeder verdient sich eine Pause, wenn eine Ehe zu Ende geht.»

Dear Tabloids,

Please do not subject us to stories that Jennifer Aniston is getting back together with Brad Pitt.



Everyone deserves a break while dealing with the end of a marriage.



Signed,

Everyone who lived through the love triangle of 2004-5 pic.twitter.com/xHuchS0N1v