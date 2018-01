Auch Ronaldo steht die neuste Trendfrisur

Lange, gesunde Haare auf dem Kopf zu haben, ist der Traum vieler Frauen und Männer. Nun werden diesen Haarträumen aber die Spitzen deutlich gekürzt: Stars wie Emma Watson (27) oder Nina Dobrev (29) haben sich ihre Haare auf die Stufe zwischen Kinn und Schulter zu einem sogenannten Longbob, trimmen lassen.

Was die Frisur so beliebt macht, sei die Länge, erklärt Stylistin Sarina Brunner von Jatta Hair and Make-up aus Zürich auf Anfrage. «Die Haare haben eine gewisse Länge, trotzdem kann man sie noch einfach stylen.» Zudem kann die Frisur von allen getragen werden – unabhängig von Gesichtsform und Haarstruktur.

Wem stehts? Wir haben den Test per App gemacht

Auch das Styling ist gemäss dem Profi unkompliziert. Die Haare sind noch lang genug zum Hochstecken – können aber auch in Lockenform oder glatt getragen werden. «Die Stars sind natürlich Vorbilder in Sachen Styling.» Aber in der Regel dauert es bis zu einem Jahr, bis der Trend dann bei uns ankommt – doch auch hierzulande ist der Longbob-Look gerade gefragt, so Brunner.

Bei der aufkommenden Beliebtheit der Frisur fragt man sich: Wie würden wohl Celebs, die (noch) eine andere Frisur tragen, mit einem Bob aussehen? Wir haben mithilfe einer App getestet, wem der Schnitt stehen würde und wem weniger.

Wie die Celebs mit ihren Longbobs – den echten und den mittels App aufgesetzten – aussehen, sehen Sie in der Bildstrecke.

(cts)