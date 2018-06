So viel verdienen die jungen Superstars

Justin Bieber ist zwar erst Anfang zwanzig, doch schon lange im Business. Die Karriere des Musikers begann vor rund zehn Jahren – als Bieber gerade einmal 14 war. Seither hat er nicht nur musikalische Rekorde gesetzt, sondern auch mächtig Geld verdient. Sein Vermögen wird heute laut «Bankrate» umgerechnet auf knapp 225 Millionen Franken geschätzt.

Umfrage Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Ja, sehr zufrieden.

Es reicht, aber wer hätte nicht gern mehr?

Nein, ich bin nicht zufrieden.

Sie sind beide dick im Geschäft: Ariana Grande (25) und Justin Bieber (24). (Bild: Twitter) Sie sind beide dick im Geschäft: Ariana Grande (25) und Justin Bieber (24). (Bild: Twitter)

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Doch nicht nur als Musiker kann man in den USA früh Millionen machen. Immer mehr junge App-Programmierer verdienen mit ihren Entwicklungen enorme Summen. So zum Beispiel Nick D'Aloisio (22), der mit 17 Jahren seine App «Summly» an Yahoo verkaufte – für umgerechnet 30 Millionen Franken.

Wie viel andere US-Jungspunde verdienen, siehst du im Video oben.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(anh)