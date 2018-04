Justin Bieber ist ein Mallorca-Tourist

Über zwei Jahre ist es her, seit Justin Bieber seine letzte Platte veröffentlicht hat. Statt sich um neue Musik zu kümmern, scheint sich der Sänger derzeit lieber mit anderen Dingen zu beschäftigen. Immer häufiger wird der 24-Jährige beispielsweise bei Gottesdiensten der Hillsong Church gesichtet, die auch On-off-Freundin Selena Gomez (25) regelmässig besucht.

Bei den jüngsten Paparazzi-Fotos von Justins L.A.-Streifzügen fällt etwas besonders auf: seine Looks. Outfittechnisch befindet sich der Kanadier momentan nämlich auf Talfahrt. Mit Adiletten und Cargo-Shorts fällt er so sehr aus dem modischen Hollywood-Rahmen, dass er eigentlich viel besser an trashige Touri-Orte passen würde.

Wo Justin Bieber mit seiner aktuellen Garderobe besser hinpassen würde, zeigen wir in der Bildstrecke oben.

