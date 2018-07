«Breaking News: Hailey erwartet Kind von Justin»

Am Samstagabend machte Sänger Justin Bieber seiner Freundin Hailey Baldwin einen Antrag. Das berichtete das Promi-Portal TMZ.com. In einem schicken Resort auf den Bahamas – mitten beim Salsa-Tanzen – soll der 24-Jährige vor dem Model auf die Knie gegangen sein.

Umfrage Justin Bieber und Hailey Baldwin sind verlobt. Freust Du dich? Und wie! Ein tolles Paar.

Solange sie glücklich sind. Mir ist es egal.

NEEEEEIIIIIINNNNN! Ich will Jelena zurück. Hailey passt nicht zu Justin.

Ja, tu ich. Aber ich glaube, die Beziehung/die Verlobung wird nicht lange halten.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Seine Bodyguards haben alle Gäste gebeten, ihre Handys wegzulegen, weil gleich etwas Besonderes passieren würde», erzählten zwei Augenzeugen der US-amerikanischen Online-Zeitung. Die Antwort der 21-Jährigen? Natürlich hat sie Ja gesagt. Justin und Hailey erst sind seit wenigen Wochen wieder ein Paar und ziemlich unzertrennlich, nachdem sie sich schon Anfang 2016 knutschend auf Instagram gezeigt hatten.

Familien freuen sich

Die Eltern der beiden Jungstars zeigen sich erfreut über die Verlobung ihrer Kinder. Auf Instagram teilte Justins Vater, Jeremy Bieber (43), ein Bild seines Sohnes und kommentierte darunter: «Ich bin mehr als stolz auf dich.»

Auch Haileys Vater, Schauspieler Stephen Baldwin (52), gratulierte in aller Social-Media-Öffentlichkeit dem frisch verlobten Paar: «Ich liebe euch zwei so sehr.» Mittlerweile hat er den Tweet allerdings wieder gelöscht.

Die Liebes-Timeline von Justin und Hailey siehst du oben in der Bildstrecke.

Die Meinungen über die Blitz-Verlobung gehen auf Twitter auseinander. Nicht jeder freut sich über das Liebesglück der beiden. Wir haben die besten Tweets für euch zusammengesucht:

Userin Ashley erinnert sich an eine «Friends»-Folge, in der Ross vor dem Traualtar versehentlich den Namen von Rachel (seiner Ex-Freundin) sagt. Ob Bieber ein ähnliches Schicksal blüht und er «Ja, ich will, Selena» sagen wird?



this is what I imagine Justin Bieber and Hailey Baldwin’s wedding will be like pic.twitter.com/FeYCeqhGQA — Ashley (@asherz124) 9. Juli 2018

"Justin Bieber and Hailey Baldwin are engaged"



12 years old me: pic.twitter.com/3oInm4CBSP — ‏ ‏ (@JHerondaleW) 8. Juli 2018

Twitter-Nutzer @Biebs_Tae fasst die Beziehung aus seiner Sicht zusammen: «Sie war ein Fan. Sie wurden Freunde. Sie sind verlobt.»



Justin Bieber and Hailey Baldwin



She was a fan

They become friends

They got engaged pic.twitter.com/M0nWEKjwHF — ab (@Biebs_Tae) 8. Juli 2018

Kimmy freut sich über die Verlobung und könnte nicht glücklicher sein.



OUR MAN IS ENGAGED TO THE MOST AMAZING GIRL IN THE WORLD 😭❤ I'VE NEVER BEEN HAPPIER IN MY LIFE

CONGRATS JUSTIN BIEBER AND HAILEY BALDWIN pic.twitter.com/7NuX6AMbQP — Kimmy🍍 (@KimiyaBieberKB) 8. Juli 2018

«Zwei Monate nachdem sie wieder ein Paar sind, haben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin verlobt. Und Justin hat denselben Manager wie Ariana Grande. @Shanedawson, Verschwörung?», twittert Serna Cap. Ariana Grande hatte sich im Juni mit Komiker Pete Davidson verlobt – ebenfalls nach nur wenigen Wochen Beziehung.



Justin Bieber and Hailey Baldwin are engaged after they’ve reportedly been together for 2 months...he has the same manager as Ariana Grande....@shanedawson conspiracy? — Serna Cap (@CapSerna) 8. Juli 2018

Userin @fentydraft glaubt, dass Selena Gomez mit einem Lachanfall auf die aktuellen News reagiert hat. Gut möglich.



*Justin Bieber Engaged to Hailey Baldwin*



Selena: pic.twitter.com/jRnTrStYOr — m (@fentydraft) 8. Juli 2018

123Star.com hat übrigens ein Video ausgegraben, das zeigt, wie sich Justin und Hailey 2009 das erste Mal begegnet sind:



Justin Bieber and Hailey Baldwin meeting for the first time in 2009 😍 pic.twitter.com/NwwEcndDSY — 234Star.com (@234star_) 8. Juli 2018

Die Betreiber des Accounts Fashion Insider vermuten handfeste Gründe hinter der Verlobung – nämlich, dass Hailey Baldwin bereits schwanger sein könnte.



Breaking News: Hailey Baldwin confirms she's expecting a child with Justin Bieber. — Fashion Insider (@fashinsider2) 9. Juli 2018

Diese Unserin trauert um die legendäre Liebelei zwischen Justin Bieber und Selena Gomez und wünscht sich Jelena zurück. «Die Liebe ist tot», so ihr ernüchtertes Fazit.



Justin Bieber is engaged to Hailey Baldwin and not Selena. Love is dead. I repeat LOVE IS DEAD! #JelenaForever — Erris Pierson (@ErrisPierson) 9. Juli 2018

«Oh mein Gott. Hailey Baldwin ist nicht mit Shawn Mendes zusammen? Und Justin Bieber nicht mit Selena Gomez? Justin und Hailey sind verlobt? Diese Staffel von ‹Love Island› ist so gut», schreibt Sasha.



holy shit wait hailey baldwin is not with shawn mendes and justin bieber is not with selena gomez justin and hailey are engaged? this season of love island is so good — sasha (@06sasha_1) 9. Juli 2018

@Hanna ist ein richtiger Belieber – und sich nicht sicher, ob Hailey die richtige Frau für Justin ist. «Kennt sie jedes Wort von jedem Song? War sie jemals auf einem Konzert von Justin? Hat sie sich alle lila Sachen gekauft, nur weil Justin einmal gesagt hat, es sei seine Lieblingsfarbe? Hat sie überhaupt seinen Film gesehen?»



Justin Bieber is engaged to Hailey Baldwin and I have never been so sad in my entire life... did she know every word to every song? did she go to his concert by herself? did she buy all purple clothes because he said it was his favorite color? did she even watch never say never — hanna 💫 (@hannalangevin) 8. Juli 2018

(kao)