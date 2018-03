Haben sich Justin und Selena nicht mehr lieb?

Erst Ende letzen Jahres haben Justin Bieber und Selena Gomez nach einem zweijährigen Liebes-Aus wieder zueinander gefunden. Als Paar gingen sie gemeinsam zum Yoga, flogen in die Ferien und besuchten die Hochzeit von Justins Vater auf Jamaika.

Jelena, so der Spitzname, den sie von ihren Fans erhalten haben, wirkten verliebter den je. Doch scheinbar ist doch nicht alles so wunderbar, wie es auf den jüngsten Papparazzi-Fotos den Eindruck machte.

Gegensätzliche Insider-Infos

Es sei sogar so schlimm, dass sich der 24-Jährige und seine Freundin dazu entschlossen hätten, eine Pause einzulegen, wie ein Insider eonline.com verriet: «Sie hatten in letzter Zeit einige kleine Meinungsverschiedenheiten, aus denen sich ein Streit entwickelt. Sie sind auseinander, aber dennoch die ganze Zeit in Kontakt, ihre Gefühle füreinander haben sich nicht geändert.»

Nun meldete sich ein weiterer Insider gegenüber dem Online-Portal zu Wort und erklärte, dass die aktuelle Distanz zwischen Selena und Justin auf «verschiedenen Gründe» basiert, sich die zwei aber weder getrennt noch eine Beziehungspause eingelegt hätten. «Die beiden sind immer noch zusammen», erzählt er eonline.com.

«Probleme wie jedes andere Paar auch»

Dass es bei der 25-Jährigen und dem Sänger aber derzeit kriseln soll, leugnet der zweite Insider nicht. «Sie haben Probleme, wie jedes andere Paar auch.» Von einem Liebes-Aus war in jüngster Vergangenheit auch nichts zu sehen. Erst am Mittwoch wurden sie nämlich gemeinsam in Los Angeles beim Verlassen einer Kirche gesichtet.

Es scheint so, als würden Selena Gomez und Justin Bieber nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander können. Die ganze Chronologie ihrer «Never Ending Lovestory» sehen sie im Video.

