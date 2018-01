Kate ging 2017 für über 150'000 Franken shoppen

Eine Gala hier, ein Staatsbankett dort – die Damen aus den Königshäusern geben jährlich ein kleines Vermögen für ihre Roben aus. Und manche bedienen sich dabei sogar an der Staatskasse. Das Online-Portal ufonomore.com hat sich die modischen Ausgaben der royalen Ladys für das Jahr 2017 genauer angeschaut, die Summen ausgerechnet und ein Ranking erstellt.

Umfrage Welche der Shopping-Queens ist Ihre Style-Queen? Herzogin Kate

Prinzessin Madeleine

Prinzessin Sofia

Kronprinzessin Victoria

Kronprinzessin Mette-Marit

Prinzessin Marie

Königin Letizia

Sophie, Gräfin von Wessex

Prinzessin Charlene

Kronprinzessin Mary

Königin Rania



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Obwohl sich Herzogin Catherine im vergangenen Jahr unter anderem in einem aufwendig bestickten Abendkleid von Jenny Packham für 5650 Franken oder einem eleganten Chanel-Look für über 11'670 Franken in der Öffentlichkeit gezeigt hat, schaffte es die 35-Jährige dennoch nicht auf den ersten Platz der Shopping-Queens. Und auch Prinzessin Madeleine von Schweden (35), die immer wieder wegen ihres Luxuslebens in der Kritik steht, liegt mit ihren Ausgaben hinter ihrer Schwester Kronprinzessin Victoria (40) und ihrer Schwägerin Prinzessin Sofia (33) nur auf dem neunten Platz.

Für ihre Garderobe gaben die Königinnen, Prinzessinnen und Herzogin Kate 2017 zusammen stolze 1'064'265 Franken aus. Es konnten allerdings nicht alle royalen Kleidungsstücke in das Ranking einbezogen werden, da einige Roben extra für die Damen angefertigt wurden und darum keinen konkreten Verkaufspreis haben.

Welche Lady am meisten Geld in ihre Outfits steckt und wer die sparsamste Prinzessin ist, erfahren Sie oben in der Bildstrecke.

(kao)