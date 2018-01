Kate tauscht Designer-Dress gegen Sport-Outfit

Vom schicken roten Mantel rein in den sportlichen Wimbledon-Dress: Im letzten Schwangerschaftsdrittel spult Herzogin Kate (36) noch ein Mammutprogramm ab und scheut sich nicht vor mehreren offiziellen Terminen an einem Tag. Am Mittwoch besuchte sie erst ein Spital in London, dann wechselte sie auf den Tennisplatz und spielte Schülern ein paar Bälle zu.

Im Zentrum standen dabei aber nicht unbedingt ihre Ballkünste, sondern eher ihre Körpermitte: Der Schwangerschaftsbauch, der die Gattin von Prinz William (35) lange erfolgreich unter Mänteln versteckte, ist jetzt unübersehbar. Im April soll der dritte Nachwuchs des Paares das Licht der Welt erblicken.

The @WimbledonFdn sessions involve various tennis activities, such as drills and racquet skills, to help build technical ability and promote values such as teamwork, fairness and disciple. pic.twitter.com/NnCO965qTS