«Khloé Kardashian bringt ein Mädchen zur Welt!», schreibt TMZ.com am Donnerstagabend (Schweizer Zeit). Es ist das erste Kind für die 33-Jährige und sie soll es Insidern zufolge am Donnerstagmorgen (US-Zeit) in einem Spital nahe Cleveland bekommen haben.

Umfrage Glauben Sie, dass auf den Kardashian-Männern ein Fluch liegt? Ja, diese Frauen sind für jeden Mann eine Gefahr.

Ich glaube nicht, dass die Frauen des Kardashian-Clans daran Schuld haben.

Das Leben mit diesen Frauen ist sicher nicht einfach, aber die Männer tragen selbst die Verantwortung dafür. Also: 50/50.

Reality-Star Khloé Kardashian ist am Donnerstagabend (Schweizer Zeit) zum ersten Mal Mutter geworden. (Bild: Khloé Kardashian/Instagram) Reality-Star Khloé Kardashian ist am Donnerstagabend (Schweizer Zeit) zum ersten Mal Mutter geworden. (Bild: Khloé Kardashian/Instagram)

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Erst am Dienstag wurde aufgrund von Video-Aufnahmen bekannt, dass ihr Freund, Kindsvater und NBA-Star Tristan Thompson (27), sie seit Oktober mehrfach betrogen hat. Die Schocknachricht soll bei Khloé Frühwehen verursacht haben. Am Mittwochabend (Ortszeit) sei sie in ein Spital in Cleveland, Ohio, eingeliefert worden.

Ihre Mutter Kris Jenner (62) sei bereits am Mittwochmorgen in Richtung Cleveland aufgebrochen, um ihrer Tochter beizustehen. Das berichtete TMZ.com. «Jeder versucht, ruhig zu bleiben, um auch Khloé zu beruhigen», wie ein Freund der Familie gegenüber Eonline.com verrät.

Doppeltes Vater-«Glück» für Tristan Thompson?

Darüber hinaus soll die Affäre ihres untreuen Freundes nun auch noch schwanger von ihm sein. In ihren Instagram-Storys veröffentlichte die Dame namens Stephanie mehrere Fotos und Screenshots von pikanten Nachrichten von Tristan und ihr, die sie bereits wieder gelöscht hat.

Zum Schluss meinte die 27-Jährige laut Dailymail.co.uk allerdings: «Von alldem abgesehen bin ich auch schwanger!» Ihr Account @ms.stephaniee_ ist mittlerweile gesperrt.

Tristan ist zurück im Spiel

Nur wenige Stunden nachdem der Fremdgeh-Skandal publik geworden war, kehrte Tristan Thompson zurück zu seinem Job als Profi-Basketballer. Seine Mannschaft, die Cleveland Cavaliers, spielten am Mittwochabend gegen die New York Knicks.

Neben zahlreichen Buhrufen aus dem Publikum hielten auch einige Zuschauer Plakate mit dem Schriftzug «Wir lieben dich, Khloé» hoch. Die Cleveland Cavaliers haben das Spiel übrigens verloren. Ob der Betrug von Tristan an Khloé daran Schuld hat?

Alleiniges Sorgerecht und Umzug?

Laut Radaronline.com soll die werdende Mama bereits Konsequenzen ziehen. «Khloé wird das alleinige Sorgerecht beantragen», so ein Insider. Zudem möchte sie nach der Geburt sofort Cleveland verlassen und vorerst bei ihrer Mutter Kris in Los Angeles unterkommen.

TMZ.com berichtete hingegen, dass Khloé ihren Noch-Freund dennoch bei der Geburt dabeihaben wollte. Ihre Gefühle habe sie währenddessen unterdrücken wollen. Sie sei der Meinung, dass die Beziehung zwischen Vater und Tochter bereits im Kreisssaal beginnt. Ob Tristan tatsächlich dabei war, ist aktuell nicht bekannt.

Kim und Kourtney geniessen Ferien

Fast im Minutentakt posten Khloés Schwestern Fotos aus ihren Ferien. Doch während Kourtneys (38) Bilder noch auf Instagram sichtbar sind, hat Kim (37) einige ihrer Schnappschüsse wieder gelöscht – aus Solidarität?

Laut TMZ.com machen sich die Schwestern am Donnerstag oder Freitag aber auch auf den Weg nach Cleveland, um Khloé bei der Geburt beizustehen.

Die Problem-Männer der Kardashians

Der eine Mann trinkt zu viel, der andere hat sich mit einer Prostituierten ins Koma gekokst, der dritte stand unter der Fuchtel des Klan-Oberhaupts: Treiben die Kardashians ihre Männer in den Wahnsinn? Mehr dazu sehen Sie oben im Video.

(kao)