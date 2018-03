Kim Kardashian kann richtig gut Ski fahren

Wer flitzt denn hier in eleganten Schwüngen die Piste runter? Überraschung: Es ist die 37-jährige Kim Kardashian – in voller Skimontur. Mit einem Instagram-Video stellt der Reality-Star die Fähigkeiten als Skifahrerin unter Beweis. Und wir glauben ihr jetzt einfach mal, dass sie dafür kein Double mit Langhaar-Perücke angestellt hat.

Umfrage Können Sie Ski fahren? Ja. Habe ich als Kind gelernt.

Ein bisschen kann ich Ski fahren.

Ich kann es nicht. Aber einmal in meinem Leben würde ich gerne auf Ski stehen.

Nächsten Winter werde ich einen Skikurs machen.



Dabei ist Kim in ziemlich flottem Tempo unterwegs. Nur mit dem Stockeinsatz könnte es noch etwas geschmeidiger gehen. Kim scheint es auch Spass zu machen, unter dem Video schreibt sie: «Fun Fact — ich kann Ski fahren.» Bis jetzt hat sie das Video erst in Schwarzweiss zur Verfügung gestellt. Aber laut ihren Angaben werde auf ihrer App bald das «komplette Video in Farbe» zu sehen sein. Ob sie da noch einige Tricks zeigen wird?

(nia)