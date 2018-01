Kommt die Queen zu Ed Sheerans Hochzeit?

Ed Sheeran ist verlobt. Das hat der 26-Jährige am Wochenende auf Instagram bekanntgegeben. Wer verlobt ist, heiratet auch irgendwann – sonst wäre das mit der Verlobung ja ein bisschen witzlos. Und wenn der derzeit grösste Popstar der Welt vor den Traualtar tritt, dürften die Kirchenbänke bis in die hinterste Reihe mit Prominenz vollgestopft sein.

Umfrage Wie hoch schätzen Sie die Chancen, dass die Queen bei Ed Sheerans Hochzeit aufkreuzt? 103 Prozent.

Zwischen 81 und 98 Prozent.

Zwischen 63 und 79 Prozent.

Zwischen 35 und 62 Prozent.

Zwischen 2 und 30 Prozent.

Unter 0 Prozent.



Der Engländer unterhält nicht nur Freundschaften mit sehr bekannten Menschen, er trifft auf Tour, an Partys und Events auch viele Stars und teilt sich praktisch wöchentlich das Studio mit den namhaftesten Musikern. Wenn er nur einen Teil von ihnen an seine Hochzeit einlädt, wird die Promidichte höher sein als an den Oscars, den Grammys, am Live Aid 1985 und Woodstock 1969 zusammen.

In der Bildstrecke oben haben wir eine mehr oder weniger mögliche Gästeliste für Ed Sheerans bevorstehende Hochzeit mit Cherry Seaborn (25) zusammengestellt.

(shy)