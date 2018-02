Seit der Nachricht seines Todes am 13. September 1996 kursieren die wildesten Theorien, die beweisen wollen, dass Rapper Tupac Shakur eben doch noch lebt. Die neueste Meldung kommt von einem Mann, den der britische «Daily Star» unter dem Pseudonym suldaan_mahdi zitiert.

Er behauptet, dass er Tupac mit seinem – ebenfalls 1996 verstorbenen – engen Vertrauten und Gründer der Hip-Hop-Gruppe Outlawz, Yaki Kadafi, in Somalia gesehen habe. Tupac soll demnach mit ihm in einem Auto vorbeigefahren sein und Kadafi habe dabei Handzeichen gemacht. «Er hat irgendwie funky ausgesehen», erzählt der Informant, der von der Sichtung allerdings – oje! – kein Foto hat.

Neue Serie über Tod von Tupac

Weitere Quellen, die diese Behauptung stützen würden, gibt es denn auch nicht. Ebenso lassen sich unter dem Pseudonym keine Social-Media-Accounts finden. Und dennoch verbreitet sich die Nachricht über die erneute Sichtung von Tupac rasend schnell im Internet.

Die Meldung tauchte nur Stunden vor der Veröffentlichung von «The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.» auf. Die Krimi-Serie, die heute in den USA anläuft, beleuchtet die Umstände der Ermordungen von Tupac und seinem Kontrahenten The Notorious B.I.G., der im März 1997 einer Schiesserei zum Opfer fiel.

Rapper starb durch 16 Kugeln

Die immer noch und weiterhin gültigen Fakten zum Ableben von Tupac: Am 7. September 1996 trafen 16 Kugeln die Brust, Arme und Beine des Rappers, der auf dem Beifahrersitz eines schwarzen BMW 750i sass. Die Ärzte konnten ihn nicht retten, Tupac starb eine Woche später im Spital. Der Mord selbst wurde allerdings nie aufgeklärt, da der oder die Täter mit einem unidentifizierten Wagen fliehen konnten.

Seither kursieren zahlreiche Theorien rund um den ungeklärten Mord. Die wildesten Spekulationen finden Sie in der Bildstrecke.

