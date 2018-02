Mann wollte Lana del Rey kidnappen

Die Polizei von Orlando sagt, sie hätte einen mutmasslichen Entführungsversuch der Sängerin Lana del Rey während ihres Freitagskonzerts in der Amway Arena vereitelt. Sie habe damit auf einen Hinweis reagiert, wonach sie von einer ernsthaften Bedrohung ausgegangen ist. Man habe den Mann gefasst, bevor er in die Nähe der Sängerin gelangt sei, heisst es in einem Tweet.

Bei dem Mann handelt es sich um den polizeibekannten 43-jährigen Michael Hunt aus Riverview. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten, gemäss einer eidesstattlichen Erklärung, Lana del Rey-Konzerttickets sowie ein Klappmesser.

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon. After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF– Orlando Police (@OrlandoPolice) 3. Februar 2018

Die Polizei sei aufgrund diverser Social-Media-Posts, in denen Hunt Drohungen gegen die Sängerin veröffentlicht hat, auf die geplante Entführung aufmerksam gemacht worden. So habe der Verdächtige wenige Tage vor dem Konzert geschrieben: «Ich verschwinde am Freitag für ein paar Tage. Ich werde meine Frau am Freitag treffen, die hier ein Konzert gibt und dann werdet ihre mich wohl nie wiedersehen.»

Laut der eidesstattlichen Erklärung hat Hunt eine lange kriminelle Vergangenheit «von Drogendelikten bis zu Gewalttaten».

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO– Orlando Police (@OrlandoPolice) 4. Februar 2018

(kaf)