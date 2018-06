Meghans Sommersprossen werden zum Tattoo-Trend

Spätestens seit ihrem natürlichen und frischen Make-up an ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor am 19. Mai zählt Herzogin Meghan (36) zur absoluten Beauty-Trendsetterin. Vor allem ihre Sommersprossen haben es den Royal-Fans angetan. Einigen sogar so sehr, dass sie sich die Punkte aufs eigene Gesicht tätowieren lassen.

Umfrage Würden Sie sich Sommersprossen à la Meghan tätowieren lassen? Ja, schaut süss aus.

Brauche ich nicht. Ich habe echte Sommersprossen.

Nein, niemals. Ein Tattoo im Gesicht finde ich schlimm.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Gegenüber dem «New Beauty»-Magazin verrät Tattoo-Künstlerin Gabrielle Rainbow aus Atlanta: «Seit zwei Wochen habe ich extrem viel zu tun. Besonders oft werde ich gefragt, meinen Kundinnen Sommersprossen à la Meghan Markle zu stechen.»

Die Amerikanerin ist auf semipermanente Sommersprossen spezialisiert. Die Prozedur dauert eine Stunde und kostet umgerechnet 290 Franken. Ungefähr drei Jahre trägt man die Meghan-Sprossen dann im Gesicht.

Einige Royal-Fans gehen allerdings noch weiter und unterziehen sich sogar einer Operation. Welcher Körperteil der Herzogin bei den Schönheitschirurgen gerade einen wahren Beauty-Boom auslöst, erfahren Sie oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit ProsiebenSat 1.

(kao)