Miley Cyrus gibt es im Internet nicht mehr

Auf Instagram hielt Miley Cyrus ihre über 76 Millionen Follower mal mehr, mal weniger über ihr Leben auf dem Laufenden. Seit vergangenem Freitag herrscht auf ihrem Profil allerdings komplette Leere. Die 25-jährige Sängerin hat alle Videos und Bilder entfernt – inklusive Profilbild. Auch ihre Website Mileycyrus.com zeigt nur noch einen schwarzen Bildschirm. Den genauen Grund hat Miley bislang nicht verraten.

Im September 2017 hat Sängerin Miley Cyrus ihr letztes Studioalbum «Younger» veröffentlicht. Kommt jetzt eine neue Platte der 25-Jährigen?

Ihre Fans sind sich aber sicher: Das überraschende Blackout hat etwas mit dem Beginn einer neuen Miley-Ära zu tun. Gemäss «Us Weekly» arbeitet die Musikerin gerade an ihrem siebten Studioalbum. «Sie war in den vergangenen Nächten bis um 4 Uhr im Studio und hat Songs aufgenommen», sagte ein Insider zum Magazin.

«Ich kann es kaum erwarten»

Damit ist die Musikerin aber längst nicht die Erste und Einzige, die mit einer Insta-Löschaktion die Promotion für eine neue Platte beginnt. Welche Stars bereits vor Miley ihre Social-Media-Accounts gesäubert haben, siehst du oben im Video.

Mit dem Hashtag #MileyIsComing drücken die Fans derweil ihre Vorfreude auf das, was da auch immer kommen mag, aus.

So fragt der Fan-Account @MileyCyrusAhre: «Seid ihr bereit?»

«Ich bin so aufgeregt auf Mileys morgige Ankündigung», schreibt Userin Rhett.

I’m so fucking hyped for Miley’s announcement tomorrow #MileylsComing — Rhett (@rexhamess) 16. Juli 2018

Twitter-Nutzer Austin glaubt zu wissen, warum Ariana Grande (25) ihren Release von «God Is a Woman» vom 20. Juli auf den 13. Juli vorverschoben hat: angeblich weil Miley in dieser Woche eine neue Single veröffentlichen wird.

OMG wait what if Ariana moved the release date of god is a woman because Miley is releasing a song next week. #MileylsComing — Austin 🎆 (@austininfinityy) 14. Juli 2018

Ein weiterer Fan zeigt mit einem Bild, wie er versucht, die bevorstehende Veröffentlichung nicht zu verpassen.

me tonight trying to not fall asleep and loose miley's comeback annoucement #MileylsComing #MileyForVMAs pic.twitter.com/StTAW9Irp8 — #MileyNoRIR2019 (@Heyitswine) 15. Juli 2018

«Ich kann es kaum erwarten, was Miley auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichten wird», freut sich User Tegan auf ein erstes Lebenszeichen der Sängerin.

Vor lauter Aufregung schaut diese Twitter-Followerin alle fünf Minuten auf die Social-Media-Plattform.

Checking Twitter every 5 seconds because Miley has me so excited #MileylsComing — nicole (@nicolebotshka) 13. Juli 2018

«Diese Ära ist so aufregend und sie hat noch gar nicht angefangen», schreibt @TheSmilerNation.

This era is so exciting and it hasn’t even started yet. I feel so giddy and happy! #MileylsComing #BeReadyForMiley pic.twitter.com/KXP3z90HWz — MILEY IS COMING | M7 (@TheSmilerNation) 13. Juli 2018

