Taugen die Mikro-Brillen fürs sonnige Wochenende?

In weiten Teilen der Schweiz wird das Thermometer am Wochenende über 20 Grad anzeigen. Damit kehren auch die Mikro-Sonnenbrillen mit den extrakleinen Gläsern auf die Nasenrücken der Trendsetter zurück.

In den 90er- und frühen 2000er-Jahren galten sie als Markenzeichen der coolen Mädchen. Seit einer Weile schmücken nun Gigi Hadid (22), Rihanna (30) und auch J Balvin (32) ihr Gesicht mit dem kleinen, aber auffälligen Accessoire und läuten damit das modische Revival ein.

Zahlreiche Designer haben den Sonnenbrillen-Trend in ihren Frühlings- und Sommer-Kollektionen 2018 bereits auf dem Laufsteg präsentiert. Prada entschied sich für eine kantige Version, während Louis Vuitton auf die Cat-Eye-Form setzt. Besonders beliebt bei den Promis und Fashion-Bloggern ist aber die Macro- oder Tiny-Sonnenbrille namens Doris des Labels Roberi & Fraud, wie Friday-magazine.ch bereits berichtete.

So stylt man die Tiny-Sonnenbrille richtig

Auch in der Schweiz zeigen sich bei Schönwetter immer mehr mutige Fashionistas mit den kleinen Gläsern. Da die Mini-Brille ganz lässig und tief auf der Nase getragen wird, «würde ich sie weniger empfehlen», sagt Optiker Falk von der Zürcher Brillenmanufaktur Viu. Der Grund: «Die Sonne scheint von oben und dementsprechend auch hinter die Gläser.»

Je grösser also die Brille, desto «grösser ist der Blendschutz und dementsprechend auch der UV-Schutz», erklärt der Experte. Beim Kauf sollte man darauf achten, «dass die Gläser nah am Auge sitzen und sie die Augenpartie so gut wie möglich abschliessen».

Wer dennoch auf den Brillen-Trend aufspringen möchte, für den gibt es einige Styling-Regeln zu beachten: Am besten zur Geltung kommen die Micro-Shades in Kombination mit einem sleek Pferdeschwanz, findet Sonja Siegenthaler vom Friday-Modeteam. Frauen und Männern mit einer breiteren Gesichtsform rät sie allerdings zur Vorsicht. Die kleinen Gläser lassen das Gesicht schnell wuchtig wirken.

