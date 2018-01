Nach S&M wechselt Dakota zu Softrock

Der Sand zwischen den nackten Zehen, das rauschende Meer, die sanfte Brise, das warme Sonnenlicht: Bei einem Spaziergang in Zweisamkeit, entlang den Gestaden des Ozeans, da kann man schlicht nicht die Finger voneinander lassen, wenn man frisch verliebt ist. Und deshalb ist es ortsansässigen Paparazzi nun auch gelungen, «Fifty Shades»-Star Dakota Johnson (28) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) zum ersten Mal bei Kuscheleien in der Öffentlichkeit zu fotografieren.

Am Strand, da wird die Liebe bekannt: Das Gleiche geschah schon mit Taylor Swift (28) und Tom Hiddleston (36), die auf Rhode Island zum ersten Mal knutschend fotografiert wurden, während vor ihnen die Brandung des Atlantiks gegen die Felsen klatschte. Und auch bei Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50) wurden die ersten Pärchenfotos im September 2017 beim Barfuss-Spaziergang am Strand von Malibu geknipst.

Die ersten Bilder der verliebten Superstars sehen Sie in der Bildstrecke.

Auf Twitter zeigen sich einige User gefordert angesichts der Tatsache, dass Anastasia aus «Fifty Shades» mit jemand anderem knutschen soll als mit Jamie Dornan (35), der in der Hit-Romanze den Milliardär Mr. Grey verkörpert.



Which couple do you SHIP?! Dakota Johnson with Chris Martin or with Jaime Dornan?!🤔