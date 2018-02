«Nori, machst du ein Oben-ohne-Foto von mir?»

Die Community von Reality-Star Kim Kardashian liebt ihre provokativen Nacktbilder, die sie in regelmässigen Abständen auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht. Doch für ihr neuestes Foto erntet die 37-Jährige sogar von treuen Anhängern harsche Kritik.

Mit geöffnetem BH posiert die Mutter von drei Kindern vor einem Spiegel. Hinter ihr steht ihre vierjährige Tochter North, die abknipst – ihre älteste Tochter wird denn auch in der Bildunterschrift als Fotografin erwähnt.

Nachdem der «Keeping Up with the Kardashian»-Star das Bild auf der Social-Media-Seite gepostet hatte, rauschte auch schon eine Welle an kritischen Kommentaren rein. Zahlreiche User zeigen sich empört über das neueste Insta-Foto.

Kim verschreckt sogar ihre treuesten Fans

«Warum zieht sie sich vor einem unschuldigen, reinen Kind aus?», schreibt ein Follower. Oder: «Das wirkt so verstörend und ist unangebracht, dass sie North bittet, ein Bild zu machen, während sie sich auszieht.»

Ein weiterer Instagram-User fragt sich: «Sollte ein vierjähriges Kind nicht Bilder von Schmetterlingen machen?»

«Mit fast 40 Jahren und drei Kindern, eines davon ein Neugeborenes, sollte sie sich nicht mehr so benehmen. Es ist sehr traurig», so eine andere Followerin.

Von ihrem neuesten Schnappschuss sind sogar ihre treuesten Fans schockiert: «Es kann also nur deine Tochter von dir Oben-ohne-Fotos machen? Warum ziehst du dir nicht mal Kleidung an? Ich liebe dich wirklich Kim, aber nun gehst du echt zu weit.»

Follower wollen Foto bei Instagram melden

«Wie wird wohl North sein, wenn sie älter ist?», sorgt sich ein User um die Zukunft von North.

«Wenn deine Tochter älter ist, wird sie dich wahrscheinlich auch fragen, ob du von ihr ein Insta-Bild machen könntest, während sie ihren BH auszieht. Die Botschaft, die du vermittelst, ist absolut nicht okay», macht ein anderer Follower seinem Ärger Luft.

Die User sind mächtig sauer auf das Verhalten der Reality-Queen: «Schäm dich, sie ist vier Jahre alt!» Und einige gehen sogar noch weiter: «Dieses Bild gehört gemeldet. Warum macht North ein Foto ihrer Mutter, die sich gerade auszieht?»

Sie bekommt auch Unterstützung

Unter dem Bild sind aber nicht nur negative Kommentare zu lesen. Einige ihrer Follower halten das Bild für «völlig normal» und nehmen die dreifache Mutter in sogar in Schutz:

«Da ist doch nichts dabei. Kinder spielen, auch mit dem Handy der Mutter. Wenn dabei ein nicht mal ganz so gutes Foto dabei entsteht, dann zeigt es die stolze Mutter eben gerne auf ihrem Account. Nur die extrem besorgten Eltern mit ihren abgründigen Gedanken machen einen Skandal, wo überhaupt keiner ist.»

«Auf der Welt gibt es wichtigere Dinge, auf die man sich fokussieren sollte. Im Vergleich zu vielen anderen Eltern ist Kim eine wunderbare Mutter. Es ist nur ein Foto, also steht drüber. Ich bin mir sicher, eure Tochter oder euer Sohn hat euch ebenfalls schon mal so nackt gesehen. Schliesslich dürft ihr nicht vergessen, dass ihr sie auf die Welt gebracht habt», rechtfertigt ein Follower das Bild.

Ein Instagram-Nutzer schaut hingegen nicht auf die kleine North, sondern eher auf die Marke der Unterwäsche: «Selbst Kim Kardashian trägt Primark-BHs.»

