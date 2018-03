«Liebe endet nie»

Auf ein Comeback ihrer Liebe haben Fans lange gehofft: Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) wurden in den vergangenen Monaten wieder vermehrt gemeinsam gesichtet, nachdem sich Selena letzten Herbst von Rapper The Weeknd (28) getrennt hatte. Nun soll die Beziehung von Justin und Selena jedoch schon wieder in die Brüche gegangen sein.

Schon zwischen 2011 und 2014 waren Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) ein Paar. (Bild: Keystone/AP/Chris Pizzello) Schon zwischen 2011 und 2014 waren Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) ein Paar. (Bild: Keystone/AP/Chris Pizzello)

Grund zur Hoffnung, dass die On-Off-Beziehung aber auch dieses Mal nicht endgültig beendet ist, gibt jetzt Justins Mutter Pattie Mallette. Die 42-Jährige postet kryptische Botschaften auf Twitter, die Fans als Beweis für die ewige Liebe Jelena interpretieren. Ob die Tweets wirklich von der Beziehung ihres Sohnes handeln und wie es um diese steht, ist aber nicht direkt herauszulesen.

Was Justins Mama auf Twitter zu sagen hat, siehst du im Video oben.

