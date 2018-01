Pietro Lombardi singt ein Duett mit Sohn Alessio

2011 hat Pietro Lombardi (25) die achte Staffel von DSDS gewonnen – und seither nicht mehr mit dem Singen aufgehört. Seine aktuelle Single «Señorita» mit Kay One hat in Deutschland Goldstatus erreicht. Nun gibt er seine Passion an die nächste Generation weiter: Wie Pietro in einem neuen Insta-Video zeigt, ist auch der zweieinhalbjährige Sohnemann Alessio ein Stimm-Talent. Die beiden haben ein Mini-Duett aufgenommen, Titel: «Hör mir zu».

Wie süss Pietro und Alessio zusammen singen, sehen Sie in dem Video oben.

