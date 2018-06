Prinz Harry bewahrt Meghan vor einem Sturz

Nur vier Wochen nach ihrer eigenen Traumhochzeit waren Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan zu Gast bei einer Trauung. Am Wochenende gab Prinzessin Dianas Nichte, Celia McCorquodale (29), ihrem Verlobten George Woodhouse in der St. Mary's Church in Stock Rockford, 200 Kilometer nördlich von London, das Jawort.

Umfrage Wie gefällt Ihnen das Kleid von Herzogin Meghan? Wirklich schön! Es passt wunderbar zu einer Hochzeit.

Geht so.

Das Kleid steht ihr überhaupt nicht. Es ist ihr viel zu gross und total unförmig.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Für den romantischen Anlass entschied sich Meghan für ein bodenlanges Kleid in den Farben Weiss und Blau mit floralem Aufdruck. Ein Design von Oscar de la Renta, Kostenpunkt: umgerechnet 5150 Franken. Dazu kombinierte die Herzogin von Sussex einen weissen Fascinator und weisse Pumps – die ihr allerdings in einem kurzen Moment zum Verhängnis wurden.

Harry hat Meghan fest im Griff

Denn: Unmittelbar nach der Ankunft drohte die 36-Jährige auf einem rutschigen Rasenstück das Gleichgewicht zu verlieren. Zum Glück stand ihr Prinz bereit, der sie in letzter Sekunde auffing.

Dass die beiden wirklich perfekt zusammenpassen, konnte man an ihrer anschliessenden Reaktion sehen: Sowohl Harry als auch seine Frau konnten sich nach dem kleinen Fehltritt ein Lachen nicht verkneifen.

Wunderschöne Geste

Die Braut, Celia McCorquodale, ist die Tochter von Prinzessin Dianas Schwester, Lady Sarah McCorquodale (63), und somit Prinz Harrys Cousine. Die 29-Jährige strahlte in einem weissen Spitzenkleid und krönte ihr Ensemble mit einem ganz besonderen Diadem: 1981 trug bereits ihre verstorbene Tante bei der Hochzeit mit Prinz Charles (69) das wertvolle Schmuckstück.

Nach dem 45-minütigen Gottesdienst ging es für das frisch vermählte Ehepaar und ihre Gäste, darunter Dianas Bruder Earl Spencer (54), dessen Tochter Kitty Spencer (27) und Sohn Louis Spencer (24), zur Feier in das Haus der Braut. Prinz William (35) und seine Frau, Herzogin Kate (36), waren bei der Zeremonie nicht zu sehen.

Warum Meghan für ihr Outfit – mal wieder – kritisiert wurde, sehen Sie oben in der Bildstrecke.

(kao)