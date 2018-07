Prinz Louis hat seinen zweiten grossen Auftritt

In der königlichen Kapelle im St. James Palace in London wurde der jüngste Royal-Spross, Prinz Louis Arthur Charles, Montagnachmittag um 16 Uhr (Ortszeit) in die Church of England eingeführt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (62), führte die 40-minütige Zeremonie durch und taufte das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) mit Wasser aus dem Jordan.

Zuvor begrüsste der höchste Geistliche der anglikanischen Staatskirche noch die sichtlich stolzen Eltern, Louis' Geschwister Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) sowie Prinz Charles (69), Herzogin Camilla (70), Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36), die in einem olivgrünen Kleid von Ralph Lauren und einem farblich passenden Hut von Stephen Jones kam, vor der Kirche. Es ist das erste Mal, dass man die fünfköpfige Familie zusammen in der Öffentlichkeit sieht.



Die Ankunft der königlichen Familie in der Kapelle im St. James Palace.

Neben den Mitgliedern der königlichen Familie nahm auch Catherines Familie, darunter Carole (63) und Michael (69) Middleton, Schwester Pippa (34) mit ihrem Ehemann James Matthews (42) und Bruder James Middelton (42) an den Feierlichkeiten teil. Queen Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Philip (97) blieben der Taufe von Prinz Louis allerdings fern.

Queen und Prinz Philip fehlen

Grund: Die Monarchin reiste am Tag der Taufe vom Sandringham-Palast in Norfolk zurück nach London und hat eine anstrengende Woche voller Termine vor sich. Die 92-Jährige wird am Dienstag an Feierlichkeiten im Zentrum Londons teilnehmen.

Am Freitag erwartet sie Besuch von US-Präsident Donald Trump (72) in Windsor. Der Herzog von Edinburgh hingegen geniesst seine Pension ausserhalb von London und nimmt generell nicht mehr an öffentlichen Terminen teil.

Die Taufpaten

Prinz Louis Taufpaten sind – wie bereits vermutet – enge Bekannte von Kate und William. Das teilte der Kensington Palast bereits Montagmorgen in einer offiziellen Aussendung mit.

Der jüngste Sohn des Herzog-Paares kann sich über sechs Paten freuen: Die drei engen Freunde von Prinz William und Prinz Harry, Nicolas van Cutsem, Guy Pelly und Harry Aubrey-Fletcher, die Freundin des Paares The Lady Laura Meade, Kates alte Schulfreundin Mrs. Hannah Carter und Kates Cousine Miss Lucy Middleton.

Die offiziellen Taufbilder

Zu seiner Taufe trägt Prinz Louis eine Nachbildung eines Kleides von 1841, das einst für Königin Victorias älteste Tochter, Prinzessin Victoria, verwendet wurde. Entworfen wurde es von der Designerin der Queen, Angela Kelly.

Gemäss des Kensington-Palastes knipst Fotograf Matt Holyoak nach der Zeremonie die offiziellen Taufbilder im Clarence House. In der Residenz von Prinz Charles und Herzogin Camilla lädt das Paar nach der Kirche zu einem privaten Tee-Empfang. Den Gästen wird unter anderem auch ein Teil von Williams und Catherines Hochzeitstorte, die damals zur Weiterverwendung als Tauftorte eingefroren wurde, serviert.

In der Bildstrecke sehen Sie die ersten Bilder von der Taufe von Prinz Louis.

