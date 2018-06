Bei Prinz Louis läuft vieles anders ab

Prinz Louis Arthur Charles erblickte am 23. April um 11.01 Uhr im Lindo Wing des St Mary's Hospital in London das Licht der Welt. Knapp zwei Monate später wird das dritte Kind von Herzogin Catherine (36) und Prinz William (36) nun in die Church of England eingeführt.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wie der Kensington-Palast vergangene Woche auf Twitter verlauten liess, findet die Taufe von Louis, der Nummer fünf der britischen Thronfolge, genau elf Wochen nach seiner Geburt, am Montag, den 9. Juli, statt.

Die Zeremonie wird allerdings anders ablaufen als bei den Taufen von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3). Wir verraten alle Details zum bevorstehenden Royal-Event:

Datum und Uhrzeit

Die Taufe von Prinz Louis findet am 9. Juli 2018 statt. Wurden seine Geschwister noch am Morgen getauft, soll die Feierlichkeit des dritten Kindes von Herzogin Kate und Prinz William am Nachmittag stattfinden. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr und soll ungefähr 40 Minuten dauern. Das hat die Königsfamilie nun in einem weiteren Statement Anfang der Woche bekanntgegeben.

Kirche und Bischof

Ort der Taufe ist die königliche Kapelle im St James Palace in London. In dem Gotteshaus wurde bereits Prinz George zum Mitglied der anglikanischen Kirche. Seine Schwester Charlotte fand ihren kirchlichen Segen hingegen in der St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham (Norfolk).

Wie schon bei Louis' Geschwistern wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (62), die Zeremonie durchführen. Das verkündete der Kensington-Palast auf der offiziellen Twitter-Seite. Der höchste Geistliche der anglikanischen Staatskirche vollzog auch die Trauung von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) am 19. Mai in der St George's Chapel in Windsor Castle.

Traditionelles Taufgewand

Zu seiner Taufe wird Prinz Louis eine Nachbildung des Kleides von 1841 tragen, das einst für Königin Victorias älteste Tochter, Prinzessin Victoria, verwendet wurde.

Royale und nicht royale Gäste

Royal-Fans werden am Tag der Taufe nicht allzu viel vom Ehrengast mitbekommen. Prinz William und Herzogin Kate wollen den Tag nämlich privat halten. Auf die offiziellen Taufbilder können die Fans dennoch hoffen.

Zur Zeremonie werden natürlich die engsten Mitglieder der Königsfamilie erwartet: Queen Elizabeth (92), Prinz Charles (69), Herzogin Camilla (70), Prinz Harry und erstmals auch Herzogin Meghan. Kates Familie – ihre Eltern Carole (63) und Michael Middelton (69), ihr Bruder James (31), ihre Schwester Pippa (34) und deren Ehemann James Matthews (42) – wird ebenfalls an der Taufe teilnehmen.

Oben in der Bildstrecke siehst du die möglichen Taufpaten des jüngsten Royal-Sprosses.

(kao)