Prinz William reist auf dem Töffli um die Welt

Am 21. Februar stand für Prinz William ein ganz besonderer Termin auf der königlichen Agenda. Der Queen-Enkel besuchte den Motorradhersteller Triumph sowie den Horiba Mira Technology Park in Leicestershire und bewies, welche wilde Seite in dem sonst so vornehmen und eleganten Royal steckt.

Umfrage Was denken Sie: Steht Prinz William so ein Töffli? Definitiv! Er sieht damit richtig männlich und heiss aus.

Ja schon, aber in seinem Land Rover sieht er besser aus.

Ich finde nicht. Es wirkt etwas gespielt.



Der Kensington-Palast veröffentlichte auf der offiziellen Instagram-Seite ein Bild des 35-Jährigen, auf dem er in einem schicken blauen Anzug auf einer der neuen Maschinen des Unternehmens posiert. Mit ernster Miene blickt der Ehemann von Herzogin Kate (35) zur Seite.

Kate ist von Williams Leidenschaft nicht begeistert

Wie bei seinem Bruder Harry schlägt auch das Herz von William für die schnellen Zweiräder. 2008 nahmen die Prinzen-Brüder sogar an einer Bike-Rallye durch Afrika teil.

Doch aus Rücksicht auf seine Frau und die baldigen drei Kinder soll der Duke of Cambridge dem rasanten Hobby nur noch selten nachgehen. «Ich habe immer eine Todesangst, wenn er damit unterwegs ist», erzählte seine Frau Catherine vor wenigen Jahren bei einer Veranstaltung.

Wir haben das aktuelle Motorrad-Foto von Prinz William nun zum Anlass genommen, ihn mithilfe von Photoshop auf eine kleine Weltreise zu schicken. Das Ergebnis sehen Sie in der Bildstrecke.



