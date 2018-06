Charles und Camilla verprassen am meisten

Am Donnerstag veröffentlichte der Buckingham-Palast den jeweils Ende Juni erscheinenden offiziellen Finanzreport. Darin aufgelistet: die Ausgaben der britischen Königsfamilie, des Herzogtums Cornwall und des Kronbesitzes.

Die offengelegten Bücher der Royals zeigen, dass die Gesamtkosten im Vergleich zu vergangenem Jahr gestiegen sind – teils aufgrund eines 10-Jahres-Plans zur Renovierung des alternden Buckingham-Palasts.

Seit den 1950er-Jahren wurden die Heizungs-, Elektro- und Sanitärsysteme des Palasts nicht instand gehalten, dies erfordere nun umfangreiche Arbeiten, wie britische Medien unisono berichten.

Höhere Reisekosten wegen William und Harry

Michael Stevens, der den Titel «Keeper of the Privy Purse» innehat und für die Finanzverwaltung der Royals zuständig ist, sagte zudem, dass die Renovierung dringend notwendig sei, «um die reale Gefahr eines katastrophalen Gebäudeversagens wie bei einer Flut oder einem Brand abzuwenden». Das berichtete unter anderem Metro.co.uk.

Zudem seien die Kosten für Reisen gestiegen, da nun drei Generationen – Prinz Harry (33) und Prinz William (36) haben im letzten Jahr mehr Termine wahrgenommen – im Auftrag der Queen arbeiteten.

Royals sind wichtig für die Wirtschaft

Die Steuergelder, die zur Deckung der offiziellen Zölle sowie der Gehälter für die Palast-Bediensteten verwendet wurden, stiegen im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, ebenfalls an.

Doch: Die königliche Familie leistet jährlich einen bedeutenden Beitrag zur britischen Wirtschaft, indem sie Touristen nach Grossbritannien lockt. Diese Zahl könnte laut dem Bericht von Brandfinance.com jedes Jahr um umgerechnet 2,2 Milliarden Franken steigen.

Datum der Veröffentlichung wird kritisiert

Für die Offenlegung der Bücher erntet der Palast Kritik. Die Veröffentlichung fiel zeitlich mit der Nahost-Tour von Prinz William zusammen, was bedeutet, dass sich die meisten Verantwortlichen nicht im Buckingham Palast oder in Clarence House, sondern im Ausland aufhielten. Daher waren sie nicht in der Lage, die Royal-Konten zu begutachten. Absicht?

Gemäss dem «Guardian online» könne das Datum laut Palast nicht verschoben werden, da die Bücher dem Parlament übergeben werden müssten.

