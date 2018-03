Sarah Lombardi hat Ärger wegen Ferienfoto

Gäbe es einen Shitstorm-Award, sie würde den Preis mühelos gewinnen. Egal, was Sarah Lombardi (25) macht, sie macht es falsch.

Umfrage Was halten Sie von Sarahs Insta-Post? Ein No-Go und total respektlos dem islamischen Land gegenüber.

Man sollte das nicht so eng sehen.

Wer ist Sarah Lombardi eigentlich?



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Neuster Fauxpas der Sängerin und Ex von Pietro Lombardi (25): ein Instagram-Schnappschuss aus den Ferien mit Söhnchen Alessio (2) – in knappen Jeans-Shorts und im Bikinioberteil an einem Hafen.

So weit nicht schlimm. Nur wurde das Foto in Dubai geknipst, einem islamischen Land mit strengen Kleidervorschriften. Der Körper muss dort von den Schultern bis zu den Knien bedeckt sein, Spaghetti-Träger, Hotpants oder Minirock sind tabu. Auch für Touristen, zumindest ausserhalb der Hotelanlagen.

«Respektlos»

Andere Länder, andere Sitten. Lombardi scheint darauf aber zu pfeifen. Oder schlicht nichts davon gewusst zu haben. Der Shitstorm nach ihrem Post liess nicht lange auf sich warten. «So läuft man in Dubai nicht rum, sorry, aber das ist respektlos», lautet ein Post, stellvertretend für Hunderte. Viele nehmen Lombardi aber auch in Schutz: «Ich war Ende letzten Jahres dort, und da ist das, wie Sarah rumläuft, noch sehr harmlos», schreibt beispielsweise ein Follower.

Lombardi hat inzwischen reagiert. Nicht mit einer Stellungnahme, sondern mit einem erneuten Post. Und darauf zeigt sie sich deutlich züchtiger: in einem Kleidchen, das zumindest Schultern und Bauch verdeckt.



Während ein Teil ihrer Follower sie für das Foto kritisierte und ein anderer sie in Schutz nahm, fanden einige Fans das Bild einfach nur schön. (Video: Tamedia/Glomex)

(kfi)