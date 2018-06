Rapper XXXTentacion erschossen

Der US-Rapper XXXTenacion ist am Montag in Florida durch Schüsse tödlich verletzt worden. Dies berichtet das Nachrichtenportal TMZ.

Auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, sitzt der 20-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jahseh Dwayne Onfroy heisst, reglos hinter dem Steuer eines Autos. Einem Augenzeugen zufolge habe der Rapper keinen Puls mehr gehabt, berichtet die Nachrichtenseite.

#BREAKING: XXXTentacion Shot in Miami and Witnesses Say No Pulse https://t.co/xA9ufWbg2A