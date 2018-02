Eine Schweizer Jacke schützt Kate vor der Kälte

Lange galten Daunenjacken als unförmiges Kleidungsstück aus den 80ern. Das war einmal: Mittlerweile zählen sie wieder zu den Top-Begleitern in der kalten Jahreszeit. Auch Herzogin Kate (35) schützt sich mit einer farbenfrohen Variante bei norwegischen Temperaturen.

Während ihrer Skandinavienreise letzte Woche verschlug es Prinz William (35) und seine mit dem dritten Kind schwangeren Frau unter anderem nach Oslo. Ein wahres Winterwunderland mit schneebedeckten Landschaften erwartete die britischen Royals bei ihrer Ankunft.

Gemeinsam mit Kronprinz Haakon (44) und Kronprinzessin Mette-Marit (44) stand ein Besuch auf der berühmten Skisprung-Arena Holmenkollens auf dem Programm. Dabei erschien Kate in einem schicken Ski-Outfit vom Schweizer Label Kjus.

Anfrage vom Kensington Palast

Die «Duana Jacket» im orange-weissen Farbblockdesign mit Daunenfüllung kostet 899 Franken und ist laut offizieller Website mit 3-D-Mesh-Schultereinsätzen versehen, die die Körpertemperatur regulieren. So haben es Kate und ihr ungeborenes Kind bei den winterlichen Bedienungen in Norwegen schön warm.

Das Schweizer Unternehmen Kjus sei sehr stolz darauf, dass Herzogin Catherine ihr Modell ausgewählt habe, sagt CEO Nico Serena gegenüber 20 Minuten. Vor zwei Wochen habe sie eine Anfrage vom Kensington-Palast bezüglich der «Duana Jacket» erhalten. «Diesem Wunsch haben wir natürlich gern entsprochen», so Serena, «die Herzogin ist schliesslich für ihren guten Geschmack bekannt und gilt als Stilikone unserer Zeit.»

Royals schwören auf Schweizer Mode

Durch den Auftritt der 35-Jährigen ist auch die Nachfrage gestiegen, einige wenige sind aber noch im Online-Shop erhältlich. Auch eine weitere Jacke der Schweizer Marke würde der Frau von Prinz William stehen, findet der CEO: «Ich finde, dass ihr die «Serletta Wool Jacket» hervorragend stehen würde. Elegant geschnitten und aus edelster Wolle produziert – damit macht die Herzogin sowohl in London als auch in den Bergen eine ausgezeichnete Figur.»

Herzogin Catherine ist nicht das einzige Mitglied einer königlichen Familie, das in der kalten Jahreszeit auf die Jacken von Kjus schwört. Auch König Willem-Alexander (50) von den Niederlanden trug bereits in den Skiferien im österreichischen Lech am Arlberg eine Jacke des Schweizer Labels.

