Dieser Schwimmer tanzt sich à la Beyoncé warm

Bereits in der Schule nahm Beyoncé Knowles Tanzunterricht in Ballett und Jazz. Jetzt, mit 36 Jahren, hat sie ihren Stil perfektioniert und schwingt das Tanzbein wie keine andere. Ein 19-Jähriger aus Alabama macht der Sängerin nun aber Konkurrenz.

Kurz vor seinem Schwimmtunier in Auburn legte Christian Strycker nämlich eine unglaubliche Tanzeinlage à la Beyoncé hin und schwamm damit nicht nur mit seiner persönlichen Rekordzeit ins Ziel, sondern auch in die Herzen der User.

Grösste Fan

Gemäss Buzzfeed.com bezeichnet sich Christian übrigens als grösster Beyoncé-Fan und wird in seiner Begeisterung von seinen Teamkollegen unterstützt. Zumal sie durch seine Leidenschaft ebenfalls profitierten, da sie, wenn er tanze, «mit aufgehypt» werden, wie er sagt.

Zum Vergleich: Hier ist die Performance von Beyoncé am diesjährigen Coachella. Die gleiche Choreografie, aber getanzt von Christian, siehst du oben im Video.

Schon zu Beyoncés Hit «Single Ladies» schwang der 19-Jährige in der Schwimmhalle die Hüften – und fragte die Sängerin via Twitter, ob sie in ihrem Team einen Job frei hätte.

Beyoncé, I am looking for a summer job, or even a life-long job, and was wondering if you’re hiring. I’m cute and sassy. DM me. #Beyonce #OnTheRunTourII pic.twitter.com/4xlgBxP0Ik — Christian Strycker (@c_strycker) 13. März 2018

Und auch in seinen eigenen vier Wänden kann Christian bei Beyoncé nicht ruhig sitzen:

Run the World: A thread. Exhibit A, B, and C of why I should perform On The Run II with Beyoncé. #Beyonce #OnTheRunII pic.twitter.com/lvPqirkPOi — Christian Strycker (@c_strycker) 13. März 2018

