Selena Gomez wehrt sich gegen Bodyshaming

Erst im vergangenen Herbst kämpfte Selena Gomez um ihr Leben. Die 25-Jährige musste sich aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung einer Nierentransplantation unterziehen. Die ersten Paparazzi-Bilder nach der Operation schockten die Fans: Die Sängerin war von dem Eingriff sichtlich mitgenommen und zeigte sich abgemagert.

Umfrage Was sagen Sie zur neuen Figur von Selena Gomez? Sie sieht einfach toll und gesund aus.

Ein bisschen zugelegt hat Selena schon.

Ich finde es schlimm, dass so eine Figur überhaupt als fett bezeichnet wird.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mittlerweile scheint es Selena aber wieder gut zu gehen und auch ihr Wohlfühlgewicht hat die On-Off-Freundin von Justin Bieber (24) zurück. Stolz präsentierte sie am Sonntag ihre neu gewonnenen Kurven in einem knappen Bikini auf einer Jacht vor Sydney.

Von Fans als «fett» beschimpft

Doch anstatt sich mit der Musikerin über ihre Wandlung von erschreckend dünn zu gesund und kurvig zu freuen, kritisieren einige Twitter-Nutzer ihre Figur.

«Ist das wirklich Selena? Sie sieht fett aus» oder «@selenagomez sieht auf ihrem letzten Foto aus Sydney etwas fett aus. Aber ihr Körper sieht in der Puma-Werbung grossartig aus. Warum so ein Unterscheid?», twitterten zwei User.

«Ich entschied mich dazu, auf mich aufzupassen»

Der 25-Jährigen blieben die Kritiken an ihrer Figur natürlich nicht verborgen. Zu einem Video ihres Jacht-Trips kommentierte Selena Gomez auf Instagram: «Der Schönheitsmythos – eine Obsession mit körperlicher Perfektion, welche die moderne Frau in einem endlosen Zyklus von Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit und Selbsthass gefangen hält, während sie versucht, die unmögliche Definition makelloser Schönheit der Gesellschaft zu erfüllen. Ich entschied mich dazu, auf mich aufzupassen, weil ich es will und nicht, um jemandem etwas zu beweisen.»

Selena Gomez ist nicht der einzige Promi, der sich gegen Bodyshaming im Internet auflehnt. Auch ihre Kollegen setzen sich zur Wehr. Was Sängerin Miley Cyrus, Schauspielerin Jennifer Lawrence oder Musiker Sam Smith zur ständigen Figuren-Kritik sagen, sehen Sie oben im Video.

(kao)