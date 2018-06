Sind Ariana und Pete jetzt schon das nervigste Paar?

Es ist schwierig, bei Ariana Grandes (24) und Pete Davidsons (24) Beziehung up to date zu bleiben. Kaum blinzelt man, haben die beiden wieder einen Meilenstein erreicht: Pärli-Tattoos tragen die Sängerin und der Comedian schon lange – also seit etwa vier Wochen – und verlobt sind sie (offiziell) seit ein paar Tagen. Und das, obwohl Ariana und Pete erst seit Mai liiert sind.

Umfrage Findest du Ariana Grande und Pete Davidson auch nervig? «Nervig» ist die Untertreibung des Jahres.

Ich bin so einsam. Es tut einfach weh, Pärchen glücklich zu sehen.

Seth Rogen spricht mir aus der Seele.

Die stummen Zeiten mit Mac Miller haben wir nicht genug genossen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zudem sind sie eines dieser Paare, die ihre Liebe auf Social Media allen unter die Nase reiben. Ein herziges Selfie hier, ein «Ich liebe dich so sehr»-Kommentar da. Fans feiern die Insta-Liebe, doch manchen geht diese öffentliche Zurschaustellung schon jetzt gehörig auf den Zeiger.

«Leute, ernsthaft jetzt»

Allen voran Seth Rogen. Der 36-jährige Comedian und Schauspieler scheint kein Fan von Pärli-Pics zu sein, denn unter Petes neustem Post tut er seine Frustration kund und spricht wohl vielen Leuten aus der Seele.

what the actual fuck 😍 Ein Beitrag geteilt von Pete Davidson (@petedavidson) am Jun 21, 2018 um 8:53 PDT

«Leute, ernsthaft jetzt», kommentiert Rogen ein Bild, das Pete von Ariana gepostet hat. Fast 25'000 User finden «Ja, aber echt» und liken seinen Kommentar. Pete lässt Rogens Aussage jedoch nicht auf sich sitzen und antwortet: «Wie würdest du dich verhalten, wenn du das heisseste Mädchen der Welt heiraten würdest?»

Am Ziel, Rogen zu dissen, hat Pete mit seiner Antwort aber definitiv vorbeigeschossen. Vielmehr tut er mit seinem Kommentar das, was er scheinbar am besten kann – schnulzig seine ewige Liebe zu Ariana bekunden.

Ein kleines Best-of der schnulzigen Posts von Ariana und Pete siehst du oben im Video.

(anh)