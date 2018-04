Millie Bobby Brown vereint drei Memes zu einem

Mehr als elf Millionen Klicks holt Schauspielerin Millie Bobby Brown auf Instagram mit ihrem Tanzvideo, Stand Dienstagabend. Die Fans der 14-Jährigen sind sich in den Kommentaren einig: Das wird ein Meme. Egal ob ihr Post zum Meme wird oder nicht – in ihrem Post hat Millie bereits drei virale Hits vereint. Ein kleines Kunststück.

Als Eleven in der Netflix-Serie «Stranger Things» wurde Millie Bobby Brown (14) berühmt. (Bild: Instagram/milliebobbybrown)

Das erste Meme kommt vom zehnjährigen Mason Ramsey. Der ging Ende März mit seinem Jodel-Cover von Hank Williams' «Lovesick Blues» auf Social Media viral. Das originale Video, das Ramsey beim Singen in einem Walmart-Supermarkt zeigt, wurde auf Twitter mittlerweile über 20 Millionen Mal geklickt. Auch Millie hat wohl das Video gesehen: Ihr Insta-Post trägt den Hashtag #masonramsey.

Me: which aisle can i find light bulbs?



Walmart employee: pic.twitter.com/bwiWQAsz6O