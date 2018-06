Sind das die protzigsten Schwestern Londons?

Ob am Strand von St. Barts, in den teuersten Lounges auf Ibiza oder in ihrem Londoner Luxus-Apartment – die Milliarden-Erbinnen Lana (24) und Stephy Scolaro (25) dokumentieren auf ihren Instagram-Accounts ein Leben, wovon die meisten Normalos nur träumen können.

Umfrage Wärst du auch gerne ein Milliardärerbe? Was ist das für eine Frage? Na klar!

Mir würden schon Millionen reichen.

Nein, Geld ist nicht alles.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die beiden Schwestern leben vom Geld ihres italienischen Vaters, der sein Vermögen mit Bergbau verdient. Pro Monat brauchen sie je über 19'000 Franken, wie Stephy gegenüber DailyMail.co.uk verriet.

Das verhängnisvolle Foto mit Robin Thicke

Doch ihr unglaublicher Reichtum war ihnen lange nicht bewusst, betonen sie. «Ich war noch ein Teenager, als ich das zum ersten Mal realisierte», sagte Lana in der Channel-4-Sendung «Rich Kids of Instagram». Eine Reise nach Monaco sei dann der Schlüsselmoment gewesen: «Wir nahmen den Privatjet und assen Sushi. Da hatte ich das Gefühl, dass andere Teenager nicht so leben.»

Lana, die jüngere der beiden Schwestern, erlangte Berühmtheit, als sie ein Bild von sich und Robin Thicke (41) bei einer Afterparty der MTV VMA 2013 auf Instagram veröffentlichte. Darauf zu sehen: die Hand des verheirateten Sängers auf dem Füdli der damals 18-Jährigen.

Was Lana heute über das Foto zu sagen hat und wie die beiden britischen Schwestern ihr Leben im Luxus geniessen, sehen Sie oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit ProSieben/Sat 1.

(kao)